От эпидемии гриппа в Чехии погибли 10 человек

Главный санитарный врач Чехии Эва Готтвалдова сообщила о начала эпидемии гриппа, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, 10 больных, в основном в возрасте свыше 60 лет, уже скончались.

Отмечается, что начало эпидемии фиксируется, когда заболевают 1,6-1,8 тысяч на 100 тысяч жителей. По прогнозам, пик заболеваемости продлится 6-8 недель.

Ранее масштабную эпидемию гриппа зафиксировали в США.

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