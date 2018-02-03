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03.02.2018 18:33

От эпидемии гриппа в Чехии погибли 10 человек

Главный санитарный врач Чехии Эва Готтвалдова сообщила о начала эпидемии гриппа, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, 10 больных, в основном в возрасте свыше 60 лет, уже скончались.

Отмечается, что начало эпидемии фиксируется, когда заболевают 1,6-1,8 тысяч на 100 тысяч жителей. По прогнозам, пик заболеваемости продлится 6-8 недель.

Ранее масштабную эпидемию гриппа зафиксировали в США.

О том, как ямагатский вирус обманул Всемирную организацию здравоохранения и в России оказались не готовы к встрече сезонного заболевания, читайте в материале «Фонтанки».

 

Источник: Газета.ру


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02.02.2018 13:05
Для петербуржцев с картой «Крылья» стартует распродажа «Уральских авиалиний»
Авиакомпания запускает распродажу авиабилетов на летние направления только для участников программы лояльности «Крылья» с 3-11 февраля. Каждый день - новое направление со скидкой до 30%
ПАО «Группа ЛСР»
01.02.2018 18:20
«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости
Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
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Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
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