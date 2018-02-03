Леди Гага прервала мировое турне из-за сильных болей

Американская поп-певица Леди Гага отменила выступления в нескольких городах из-за сильных болей. Об этом сообщается в ее Twitter.

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую», — говорится в сообщении.

Концерты отменены, в частности, в Лондоне, Париже, Берлине, Копенгагене, Рио-де-Жанейро, Манчестере.

От себя артистка отметила, что опустошена до такой степени, что не может это описать. Команда медицинских специалистов посоветовала ей поправляться в домашних условиях.

В сентябре 2017 года Леди Гагу госпитализировали с острыми болями в бедре. Певица рассказывала, что борется с хронической болью в бедренном суставе с помощью инфракрасной сауны.

В 2013 году во время турне Гага получила перелом бедра и перенесла хирургическую операцию, после чего у нее начались хронические боли.