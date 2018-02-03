Еще
01:43 04.02.2018
Пришлите свою новость!
01:12
В БДТ выходит премьера по книге Эдуарда Кочергина
03/02
Жители 77 домов на Васильевском и 8 на Ополчения останутся ночевать в холодных квартирах
03/02
Die Welt рассказала, как петербургская «Пелла» спасла старейшую верфь Германии
03/02
Минобороны подтвердило гибель российского летчика в Сирии
03/02
Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео
03/02
Петербургские медики вышли с пикетами в поддержку осужденного гематолога
03/02
Построенный в Хельсинки ледокол назвали в честь Евгения Примакова
03/02
В ФСБ назвали причину обысков в квартире журналиста Павла Никулина
03/02
Петербургу обещают метель и гололедицу
03/02
От эпидемии гриппа в Чехии погибли 10 человек
03/02
Леди Гага прервала мировое турне из-за сильных болей
03/02
Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия
03/02
Дженнифер Энистон на вопрос о продолжении «Друзей» ответила: «Все возможно»
03/02
В пассажирский автобус под Выборгом врезалась встречная иномарка
03/02
На территории ТЭЦ в Петербурге бульдозер раздавил пешехода
03/02
Эрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн
03/02
Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
03/02
Велосипедисты автомобилистам: И не нужно нас считать в зимнем Питере
03/02
120 лет волне: десять выдающихся работ Алвара Аалто
03/02
Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
03/02
Полузащитника «Зенита» делят в суде
03/02
Смольный: На митинг «Россия в моем сердце» пришли 10 тысяч человек
03/02
Двое взрослых и ребенок попали под машину на переходе через Бухарестскую
03/02
МОК подумает, приглашать ли в Пхенчхан 15 оправданных российских спортсменов
03/02
Рабочая группа жилкомитета разберется, кто намудрил с квартирами на Чуковского
03/02
МВД насчитало 60 тысяч патриотов на митинге в Москве
03/02
Ремонт в Девяткино затронул кассы и пассажиров
03/02
Определена дата первого рейса из России в Египет
03/02
Для «Таинственного острова» Пригожина построят подводный туннель
03/02
После прорыва трубы на Народной в кипятке найдена женщина
03/02
Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане
03/02
В Лодейном Поле из горящей машины спасали пострадавших
03/02
ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась
03/02
YouTube начал помечать видео СМИ, которые получают государственное финансирование
03/02
Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие
03/02
«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено
03/02
Суд продлил арест экс-начальнику Киришской полиции, а давших показания следствие отпустило
03/02
На «Коле» сложилась большегрузная автоцистерна, перекрыв трассу
03/02
Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков
03/02
Блэкаут остановил троллейбусы на Невском
03/02
«ТГК-1» о массовых отключениях в Петербурге: Сработала система защиты
03/02
В Петербурге сбой на трех ТЭЦ оставил без света больше 100 тысяч человек
03/02
На Васильевском частично обесточен ЗСД
03/02
Блэкаут в Петербурге. Трансляция
03/02
Очевидцы: Массовое отключение света в Петербурге
03/02
«Добраночь» отметит 20-летие, вспомнив все лучшее
03/02
В Петербурге отпразднуют Международный день неандертальца
03/02
ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках
03/02
В «Зазеркалье» построят цирк «Теремок»
03/02
Романтическую комедию разыграют в жанре stand-up
03/02
В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован
03/02
Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США
03/02
После юбилея экс вице-губернатора не хватило даже на обман ожиданий дольщиков
03/02
В Госдепе намерены восстановить доверие в отношениях с Россией
02/02
ГАТИ объяснила, почему на Лиговском асфальт укладывают прямо в снег
02/02
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
02/02
Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру
02/02
На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»
02/02
У президента Финляндии родился сын
02/02
В Парголово пожар уничтожил жилой дом
02/02
США: Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"
02/02
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
02/02
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
02/02
Архитекторы из 9 стран стали финалистами конкурса на создание проектов стандартного жилья в Росси
02/02
В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети
02/02
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
02/02
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
02/02
Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз
02/02
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
02/02
В Отрадном жители спасаются от наводнения по лестнице
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.02.2018 17:41

Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия

Три петербургские ТЭЦ восстановили работу после сбоя, который оставил без электричества три района города. Выяснением причин займется спецкомиссия.

Как сообщили в Территориальной генерирующей компании № 1, на объектах которой произошел инцидент, к пяти часам Автовская, Василеостровская и Первомайская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работают штатно. Чтобы полностью восстановить работу генерирующего оборудования, потребовалось почти девять часов. Дольше всего занимались Василеостровской и Первомайской, Автовскую запустили первой.

«Параметры теплоносителя соответствуют температурному графику», – уточнили в компании.

Между тем, как пишут читатели «Фонтанки», остывшие батареи в Адмиралтейском районе управляющая компания объяснила остановкой насосов на ТЭЦ. В ТГК-1 согласились, что могло «произойти завоздушивание». Разбираться с этим предстоит уже теплоэнергетикам. Тем временем устанавливать, почему произошел сбой на энергосистеме, будет специальная комиссия. Задействованы представители всех ресурсоснабжающих и сетевых организаций.

Из-за сбоя на Первомайской, Автовской и Василеостровской ТЭЦ без электричества утром 3 февраля остались три (а по данным МЧС – четыре) района города. Движение трамваев и троллейбусов почти два часа было парализовано, светофоры не работали, а потемки в квартирах дополнили остывающие батареи.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено
«ТГК-1» о массовых отключениях в Петербурге: Сработала система защиты
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минобороны подтвердило гибель российского летчика в Сирии
Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео
Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия
В пассажирский автобус под Выборгом врезалась встречная иномарка
На территории ТЭЦ в Петербурге бульдозер раздавил пешехода
Двое взрослых и ребенок попали под машину на переходе через Бухарестскую
После прорыва трубы на Народной в кипятке найдена женщина
«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено
На «Коле» сложилась большегрузная автоцистерна, перекрыв трассу
Блэкаут остановил троллейбусы на Невском
Как Петербургу свет потушили
Православные пули летят мимо
Десять лет на троих за круизы для нелегалов
Постреляли в Питере банду c Кавказа
В ТРК Петербурга снова стучатся шантажисты
Задержания на акции в Петербурге
Как сутенеры Дацика подкупали
Самые опасные места в Петербурге
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

фото с сайта commons.wikimedia.org

120 лет волне: десять выдающихся работ Алвара Аалто

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.