Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия

Три петербургские ТЭЦ восстановили работу после сбоя, который оставил без электричества три района города. Выяснением причин займется спецкомиссия.

Как сообщили в Территориальной генерирующей компании № 1, на объектах которой произошел инцидент, к пяти часам Автовская, Василеостровская и Первомайская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работают штатно. Чтобы полностью восстановить работу генерирующего оборудования, потребовалось почти девять часов. Дольше всего занимались Василеостровской и Первомайской, Автовскую запустили первой.

«Параметры теплоносителя соответствуют температурному графику», – уточнили в компании.

Между тем, как пишут читатели «Фонтанки», остывшие батареи в Адмиралтейском районе управляющая компания объяснила остановкой насосов на ТЭЦ. В ТГК-1 согласились, что могло «произойти завоздушивание». Разбираться с этим предстоит уже теплоэнергетикам. Тем временем устанавливать, почему произошел сбой на энергосистеме, будет специальная комиссия. Задействованы представители всех ресурсоснабжающих и сетевых организаций.

Из-за сбоя на Первомайской, Автовской и Василеостровской ТЭЦ без электричества утром 3 февраля остались три (а по данным МЧС – четыре) района города. Движение трамваев и троллейбусов почти два часа было парализовано, светофоры не работали, а потемки в квартирах дополнили остывающие батареи.