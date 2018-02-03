Как Петербургу свет потушили

Темное и полное ужасов утро Петербургу устроили три вышедших из строя ТЭЦ. Почему сто тысяч горожан проснулись без света, тепла и воды, будет выяснять специальная комиссия.

Термин «блэкаут» прочно вошел в жизнь Петербурга. Утро 3 февраля началось с очередного. Больше всех впечатлений получили жители юго-западной части города: окончательно их разбудило зарево настолько яркое, что «смотреть больно». Полыхнуло так, что заметили во Фрунзенском районе. И услышали тоже. Светопреставление, которое в соцсетях и письмах «Фонтанке» сразу окрестили взрывом, было стремительным и коротким, а вот последствия – не очень. В оценке пострадавших районов (то ли три, то ли четыре) ведомства разошлись, но свет вернули часа за полтора. Тогда же вновь пошли трамваи и троллейбусы. Однако оборудование на ТЭЦ к штатной работе возвращается с проволочками.

То, что никакого взрыва на ТЭЦ в Петербурге не было, стало понятно достаточно быстро – молниеносно опровергли и в городском МЧС, и в ТГК-1. Но первыми полную картину происшествия дали москвичи.

В 08:01 на принадлежащей крупнейшему производителю электрической и тепловой энергии на Северо-Западе Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК-1) Первомайской ТЭЦ-14, что на Корабельной улице, 4, действием защит отключились блоки № 1 и № 2 по 180 МВт каждый. Станция снизила рабочую мощность на 360 МВт и нагрузку до нуля с потерей собственных нужд. Через минуту была полностью потеряна передача данных между Автовской ТЭЦ и Ленинградским РДУ, который отвечает за диспетчерское управление объектами электроэнергетики в Петербурге и области. Одновременно на Василеостровской ТЭЦ отключился генератор Г-3. Станция выделилась на изолированную от единой энергетической системы работу, но в 8:10 отключились ещё два генератора – Г-4 и Г-5.

Нагрузка на обеих ТЭЦ просела до нуля «с потерей собственных нужд». Ещё через двадцать минут в Ленинградский РДУ перестала поступать информация с подстанции «Балтийская». Веерные отключения начались с Кировского района, перекинулись на Адмиралтейский, затронули Васильевский остров. Всего 109 тысяч 600 человек, подсчитали в Минэнерго.

«Температура наружного воздуха -4ºС», – заботливо уточнили в ведомстве и туманно добавили: «Причины выясняются».

Не было конкретики и в ТГК-1.

«Короткое замыкание», – в компании торопились восстановить электроснабжение и было не до выяснения причин. Спешно сформировали штаб. «Ленэнерго» отправило в помощь 22 бригады специалистов и перевело потребителей на резервные схемы.

Уже в официальном комментарии ТГК-1 разъяснили, что сбой произошел на сетевом распределительном устройстве старой части Первомайской ТЭЦ. В ноябре прошлого года эта же теплоэлектроцентраль привлекла внимание клубами черного дыма, на протяжении нескольких дней по расписанию прорезающими небо. В компании тогда сослались на плановое тестирование. Перед наступлением холодов испытывали водогрейные котлы на мазуте. На работу старой части, по всей видимости, понадеялись.

«Сработала автоматика», – пояснили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Все стандартно: замыкание, скачок напряжения, срабатывает защита, и происходит отключение, чтобы не повлиять на всю энергосистему, избежать распространения и ещё больших последствий. К почти 110 тысячам оказавшихся в сумраке, МЧС добавило ещё и Московский район, что совпадало с географией жалоб в соцсетях. Петербуржцы внесли в список Фрунзенский и указали на часть центра, где застряли троллейбусы. Положение усугубили и неработающие светофоры, но от тотальных пробок спас выходной.

«Рогатых», как уточнили в «Горэлектротрансе», кроме обесточенных районов парализовало еще и в Красносельском районе и частично на Невском проспекте. Часть маршрутов запустили по измененным трассам, остальные же просто встали. Восстанавливали постепенно. К 10:15 запустили движение в последнем – Василеостровском – районе.

На работу метрополитена блэкаут не повлиял, хотя его заметили и там. Еще в самом начале на несколько минут пришлось закрыть «Кировский завод», «Автово» и «Балтийскую». Успевшие спуститься в подземку горожане предупреждали, что поезда следуют с повышенными интервалами.

«Пять-шесть минут. У нас собственная подстанция», – пояснили в ГУП «Петербургский метрополитен».

В расположенном в самой южной части Московского района Пулково отключений не заметили: все штатно. Не повлияло случившееся и на работу Водоканала. Чего не скажешь об «Адмиралтейских верфях», которые час оставались обесточенными, и о Западном скоростном диаметре. Магистраль зацепило частично. Свет и табло переменной информации от Благодатной до Васильевского острова были отключены практически сразу – в 8:07. Шлагбаумы и терминалы оплаты не пострадали.

Не обошел сбой на электростанциях и теплоэнергетиков: остановились три котельные (две в Кировском районе и одна в Московском), а также несколько групповых энергоисточников там же и во Фрунзенском и Василеостровском. Остановка, как уточнили в ГУП «ТЭК», была кратковременная, но «руководство предприятия и персонал котельных оперативно развернули дизель-генераторы для восстановления энергоснабжений». Так что на потребителях, по их информации, отключение не отразилось.

Жители тем не менее продолжали жаловаться не только на разряжающиеся гаджеты, но и на отсутствие горячей воды и ощутимое понижение температуры в квартирах – в основном на Васильевском острове. В Адмиралтейском районе не потеплело и во второй половине дня. В управляющей компании замерзающим объяснили: ничего не поделать, насосы на ТЭЦ остановлены. В ТГК-1 подтвердили, что теплоснабжение завоздушено, но специалисты работают и к вечеру устранят уж точно все последствия. В Кировском районе в список претензий добавили неработающее проводное радио, которое является частью системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

«Я его специально провёл и установил одноканальный громкоговоритель, который работает от радиорозетки, чтобы в случае чего быть в курсе происходящих событий. Явно где-то на чём-то сэкономили или сделали с нарушением стандартов. В итоге получилась система оповещения, которая ни о чём не сможет оповестить в случае реальной необходимости», – поделился с «Фонтанкой» читатель.

Все отключенные ТЭЦ относятся к филиалу «Невский», в котором в настоящее время сконцентрирована основная часть производственных мощностей ТГК-1.

Филиал «Невский» с 2007 года возглавлял замдиректора ТГК-1 Александр Лашицкий. 72-летний специалист начинал в «Ленэнерго», непродолжительное время занимал пост директора с приставкой и.о., руководил Северной ТЭЦ. В 2017-м филиал возглавил главный инженер ТГК-1 Алексей Воробьев.

За месяц это второй серьезный инцидент с инфраструктурой «Невского». 5 января 2018 года произошел сбой на Правобережной ТЭЦ ТГК-1. По данным «Фонтанки», задвижка полностью захлопнулась на трубе, хотя должна была частично. В это же время «дочка» ТГК-1, компания «Теплосеть», которая питается от Правобережной, ремонтировала прохудившуюся трубу на проспекте Большевиков и переключалась на обратную схему снабжения, чтобы сохранить потребителям горячую воду. В результате сбоя на ТЭЦ теплосети подверглись гидроудару. Кроме отключений в полутысяче домов, десятки квартир залило водой, жильцы вычерпывали воду из подъездов.

ТГК-1 застрахована в «Согазе». Как следует из сообщения на сайте страховой компании, тот инцидент на Правобережной связан с нарушением гидравлического режима в виде повышения давления, которое повлекло за собой повреждение абонентских теплопринимающих установок. Случай разбирался 31 января на городской межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Албина, списки пострадавших составляются до сих пор, они имеют право на страховые выплаты.

Без света Петербург в субботу жил недолго. В 9:50 специалисты «Ленэнерго» отчитались, что электроснабжение потребителей восстановлено. Но только на сетях компании. Оставались абоненты, которые запитаны напрямую от ТЭЦ. Вернуть станции к штатной работе так же быстро не получилось. В ТГК-1 объяснили, что первой восстановили Автовскую ТЭЦ, но оборудование на Первомайской и Василеостровской полноценно заработало только к пяти часам вечера.

В Смольном первопричиной назвали сбой на Первомайской ТЭЦ, но только по предварительной информации. Точности должна добавить комиссия в составе представителей всех сетевых и ресурсоснабжающих организаций, которая сейчас расследует случившееся, но ограничений по срокам пока ни в одной из компаний не дают.

Татьяна Ципуштанова, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»