На территории ТЭЦ в Петербурге бульдозер раздавил пешехода

Земляные работы на Юго-Западной ТЭЦ привели к смерти молодого человека. Он оказался в слепой зоне бульдозериста.

Как стало известно «Фонтанке» 3 февраля, накануне в полдень на территории теплоэлектроцентрали на улице Доблести водитель выполнил маневр задним ходом и наехал на случайно оказавшегося за бульдозером 20-летнего прохожего.

С ТЭЦ пострадавшего доставили в 26-ю горбольницу на улице Костюшко с множественными переломами костей таза, разрывом внутренних органов. Через два часа медики констатировали смерть молодого человека.

Юго-Западная ТЭЦ – самостоятельное городское предприятие теплоэнергетики, работает с 2011 года.

Утром и днем 3 февраля еще три ТЭЦ, на этот раз принадлежащие филиалу «Невский», попали во всевозможные сводки вплоть до министерских, благодаря блэкауту. Без электричества остались более 100 тысяч человек, не работал общественный транспорт, в жилых домах из-за отключения котельных остывали батареи.