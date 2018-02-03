Эрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн

Турецкая армия в скором время начнет наступление на сирийский город Африн, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с однопартийцами в городе Битлис. В настоящее время турецкие военные продвигаются вглубь сирийского региона Африн, административным центром которого является одноименный город.

«Горы (региона.— «Ъ») Африна шаг за шагом зачищаются от террористов нашими солдатами. Войска продвигаются в сторону (города.— «Ъ») Африна, осталось недолго»,— цитирует ТАСС господина Эрдогана.

Операция «Оливковая ветвь», которую Турция начала 22 января против курдских подразделений на севере Сирии, перерастает в долгосрочную кампанию. На смену обещаниям завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки» пришли заявления о том, что Анкара не намерена ограничивать себя временными рамками. Как ранее заявил президент Турции, с начала операции в Африне уничтожены уже 800 террористов.