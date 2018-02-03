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03.02.2018 16:22

Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне

Богатые иностранцы, подозреваемые в коррупции, должны будут объяснить свой «роскошный образ жизни» в Великобритании. Об этом The Times заявил глава британского министерства безопасности Бен Уоллес.

Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.

Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские, банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»). «Мы больше не позволим этому произойти», — сказал чиновник.

The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg передавало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters.

Источник: Лента.ру


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