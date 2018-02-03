Велосипедисты автомобилистам: И не нужно нас считать в зимнем Питере

После трехдневной паузы петербургские велосипедисты официально ответили на акцию автомобилистов, чьи подсчеты в конце января привели к выводу — двухколесным не место в городе на Неве.

«Цивилизованному обществу очевидно, что велотрафик зимой сильно зависит от погоды, и меньше, чем летом», – возмущены коварством своих оппонентов лидеры велодвижения.

Как сообщает 3 февраля глава сообщества «Петроград» Сергей Елгазин, велосипедисты Петербурга выражают «яростный протест» инициативе организации «СПб Авто», которая 31 января проверила три новых велодорожки и посчитала количество приверженцев экологического средства передвижения. Выяснилось, что зимой велосипед выбирают немногие — 29 человек за два часа. Вывод автомобилистов был однозначен: «пустующие дорожки занимают места, где могли бы припарковаться автомобили».

Результаты такого исследования привлекли внимание патриарха петербургского велодвижения Ильи Гуревича. «Я солидарен с Эйнштейном, глупость человеческая воистину безгранична. Я бы порекомендовал этим людям выйти на улицы нашего города и считать автомобили. Так как именно в этом суть проблемы. Миллионы автомобилей ежедневно отравляют в городе наш воздух», – написал он в своем фейсбуке и получил тысячи три «лайков».

В субботу, 3 февраля, как сообщает Сергей Елгазин, велосипедисты напомнят о себе «большим велопоходом из Петербурга в Сестрорецк».

Автомобилисты, к слову, грозят провести еще несколько замеров, а потом обратиться в городской парламент с предложением убирать на зиму не только велосипеды, но и велодорожки.