Велосипедисты автомобилистам: И не нужно нас считать в зимнем Питере
«Цивилизованному обществу очевидно, что велотрафик зимой сильно зависит от погоды, и меньше, чем летом», – возмущены коварством своих оппонентов лидеры велодвижения.
Как сообщает 3 февраля глава сообщества «Петроград» Сергей Елгазин, велосипедисты Петербурга выражают «яростный протест» инициативе организации «СПб Авто», которая 31 января проверила три новых велодорожки и посчитала количество приверженцев экологического средства передвижения. Выяснилось, что зимой велосипед выбирают немногие — 29 человек за два часа. Вывод автомобилистов был однозначен: «пустующие дорожки занимают места, где могли бы припарковаться автомобили».
Результаты такого исследования привлекли внимание патриарха петербургского велодвижения Ильи Гуревича. «Я солидарен с Эйнштейном, глупость человеческая воистину безгранична. Я бы порекомендовал этим людям выйти на улицы нашего города и считать автомобили. Так как именно в этом суть проблемы. Миллионы автомобилей ежедневно отравляют в городе наш воздух», – написал он в своем фейсбуке и получил тысячи три «лайков».
В субботу, 3 февраля, как сообщает Сергей Елгазин, велосипедисты напомнят о себе «большим велопоходом из Петербурга в Сестрорецк».
Автомобилисты, к слову, грозят провести еще несколько замеров, а потом обратиться в городской парламент с предложением убирать на зиму не только велосипеды, но и велодорожки.
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Справка:
В 2017 году Смольный проложил 40 км дорожек. За 110 млн рублей были проложены маршруты: от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки, по набережным Петроградской стороны и реки Фонтанки, «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Впоследствии к маршрутизации и использованию инфраструктуры появилось много претензий. В частности, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. Смольный обещал исправить недочеты в новом году.