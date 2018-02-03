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03.02.2018 15:15

Полузащитника «Зенита» делят в суде

Футбольные клубы Аргентины затеяли судебное разбирательство в споре за чистоту продажи местного таланта Эмилиано Ригони в Россию. Прежде чем стороны договорятся, полузащитник может покинуть «Зенит».

Как сообщают российские спортмедиа 3 февраля со ссылкой на аргентинский таблоид Clarin, в суде схлестнулись клубы «Бельграно» и «Индепендьенте», непосредственно продавший футболиста в «Зенит», как считают в Аргентине, почти за 10 млн евро.

Ригони является воспитанником «Бельграно» с двенадцатилетнего возраста (2005), играл за команду до 2016-го. Она имела на него половину экономических прав – наравне с «Индепендьенте», который через год сотрудничества выгодно реализовал Ригони в Петербург.

«Бельграно», как утверждает Clarin, получил от трансфера меньше двух миллионов евро и хочет еще. Альма-матер Ригони подвергает сомнению чистоту сделки «Индепендьенте» с «Зенитом» и настаивает на полном разбирательстве. Это значит, что трансферные документы будут запрошены судом из ФИФА.

Пока идет процесс, развивается и карьера Ригони, которому завтра, 4 февраля, исполнится 25 лет. Его сватают из России. В январе этого года стало известно об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику. Называлась космическая сумма 40 млн евро, которую «Зенит» с удовольствием бы принял. Она выглядит явно выше рыночной. Самая известная биржа футболистов Transfermarkt transfermarkt.de оценивает Ригони в 8 млн евро.

С сентября 2017 года аргентинец провел 16 матчей за «Зенит», статистикой блещет в еврокубках. В шести играх Лиги Европы – шесть голов. В десяти матчах внутренних турниров – один мяч.


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