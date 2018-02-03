“Смольный в моем сердце”

В Петербурге поддержали то ли волонтеров, то ли спортсменов, то ли президента: чиновники отчитались об объединившихся в одном порыве 10 тысячах петербуржцев.

Северная столица присоединилась к марафону патриотических акций по всей стране. В субботу, 3 февраля, крупные города по очереди отчитывались о тысячах граждан, вышедших на улицы в поддержку «России в моем сердце». «Фонтанка» побывала на петербургском митинге-концерте и выяснила, что не все его участники поняли, что именно их объединило субботним днем в центре города.

В конце января федеральные СМИ анонсировали: предвыборный штаб Путина собирается организовать серию патриотических митингов по всей стране. Тогда, в 20-х числах, речь шла о дате, приуроченной к годовщине сталинградской битвы. Спустя неделю концепция изменилась, и митинги уже связывали со стартом Года волонтеров в России. Затем к тематике митингов добавились американские санкции. И, наконец, все-таки к 3 февраля организаторы определились и заявили тему поддержки несправедливо обделенных на Олимпиаде российских спортсменов.

В Петербурге организатором акции были заявлены волонтерские организации, в том числе – «Волонтеры Победы», участвующие в отдельных регионах в избирательной кампании Владимира Путина. Всяческую поддержку, в том числе информационную и частично финансовую, им оказали в Смольном – комитете по молодежной политике.

Остальные расходы, как утверждают чиновники, добровольцы взяли на себя, ну или почти на себя. В самой организации «Волонтеры Победы» «Фонтанке» не смогли ничего пояснить про финансовую сторону вопроса, предположив, что, вероятно, мероприятие финансировалось из городского бюджета. Кроме того, руководители петербургского отделения сам митинг пропустили, уехав на патриотическое мероприятие в Волгоград. Собеседники «Фонтанки» в руководстве комитета по молодежной политике тем не менее отметили, что профинансировали акцию добровольцы все-таки самостоятельно и, вероятней всего, они подадут заявку на возмещение этих расходов по городской субсидии. Сумма гранта в случае его одобрения составит максимум 5 млн рублей, в зависимости от расходов организаторов.

Впрочем, потратиться, судя по всему, пришлось не только им. 3 февраля на улицах, соседних с БКЗ «Октябрьский», можно было увидеть десятки заказных автобусов. Из них выходили ветераны, сторонники «Единой России» разгружали партийную символику. Один из депутатов ЗакСа – участник митинга поделился с «Фонтанкой»: в Смольном якобы поставили задачу с каждой районной администрации собрать по 600 человек.

Спустя 15 минут после полудня – на это время было назначено начало акции – от Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» уже начали расходиться люди, ручейками они шли к метро или к остановкам наземного транспорта. Корреспондент «Фонтанки» попыталась выяснить, почему горожане покидают место всеобщего единения, однако граждане отказывались называть причину и лишь ускоряли шаг.

На Лиговском проспекте была установлена сцена, на ней танцевальные коллективы развлекали несколько тысяч собравшихся. Группа «23-45» пела популярные эстрадные песни. В центре реяли флаги «Единой России», в уголке – «Справедливой». Через рамки металлоискателей на патриотическую акцию одновременно с корреспондентом прошел эсер – депутат ЗакСа Александр Егоров. «Меня позвали в Выборгской районной администрации», – сообщил он и удалился к сторонникам.

На ступеньках БКЗ пританцовывали тетушки, улюлюкая под попсовую музыку, звучавшую со сцены. «Мы из медицины. Нас звали в администрации Приморского района, до этого ходили также на блокадный митинг. Здесь же нам сказали, что будет патриотический праздник. Но о чем именно он, непонятно: то ли волонтеры, то ли спортсмены, доноры тут тоже были. Все в кучу, в общем, смешали. Вот, знаете, раньше было: пролетарии всех стран, объединяйтесь. Так и тут», – сообщила «Фонтанке» одна из женщин, не переставая приплясывать.

Рядом у ограждения опоздавшая женщина встретила своих коллег: «Олечка, ну мы тебе палку уже поставили, проходи скорее к нам», – приветствовали они ее.

Тем временем на сцену вслед за музыкантами вызвали политиков и общественников, в том числе вышли депутаты Государственной думы Светлана Журова и Сергей Боярский. «Когда нашу страну пытаются обидеть, мы объединяемся. Нашим спортсменам будет тяжело на Олимпиаде, но сердце их с Россией. Выступая на Олимпиаде, наши спортсмены будут думать, что их болельщики здесь, дома, так давайте поддержим их. Пока мы едины, мы непобедимы», – воскликнула со сцены Журова.

Собравшиеся замахали флагами «Единой России», тетушки из поликлиники радостно зааплодировали. «Сегодня тысячи людей собираются по двум поводам: спорт и добровольчество. Волонтеры год назад обратились к президенту за поддержкой. Он, как и всегда, сдержал своё обещание и подписал постановление о том, что этот год будет посвящен добровольцам», – добавил депутат Боярский, поблагодарив собравшихся за то, что они пришли.

Часть, впрочем, уже под эти речи продолжала уходить. Корреспондент «Фонтанки» остановил группу бабушек, уверенно шедших к выходу. «Мы из Фрунзенского района от муниципалитета «Георгиевский». Приехали на митинг в поддержку Путина. Сейчас нам сказали идти к автобусам – вот мы и идем», – сказала одна из них.



Со сцены в этот момент заиграл кавер на песню «Я буду для тебя твоей малышкой». «Всем девушкам, женщинам и бабушкам посвящается», – объявил ведущий.

Справедливости ради стоит отметить, что не все попали на митинг-концерт в добровольно-принудительном порядке. Так, встретила «Фонтанка» рядового единоросса из Пушкина, который доехал до БКЗ на автобусе, оплаченном районной администрацией. «Я действительно поддерживаю наших спортсменов и переживаю за них», – сообщил он. По собственному желанию приехали на митинг и студенты Аграрного колледжа: «Нам сказали, что здесь будет открытие Года добровольчества и бесплатный концерт, про митинг с флагами мы не думали даже. Наверное, это неплохой вариант для тех, кто проводит выборы, – воспользоваться таким шансом и поддержать за счет этой темы своих кандидатов. Нам, правда, от этого ни горячо, ни холодно – нам еще нельзя голосовать. А что будет через несколько лет, на следующих выборах, так кто знает, в какой стране мы будем жить».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»