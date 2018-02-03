Смольный: На митинг «Россия в моем сердце» пришли 10 тысяч человек

Петербургский митинг-концерт в поддержку российских спортсменов «Россия в моем сердце» продлился на Лиговском проспекте 40 минут и собрал несколько тысяч человек.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по законности Смольного, на 3 февраля на мероприятии, которое обошлось без происшествий, побывали 10 тысяч горожан. По подсчетам журналистов, к БКЗ «Октябрьский» пришло примерно 3 тысячи человек, причем большинство из них ушли, не дожидаясь конца праздника. Также представители прессы отметили уровень организации: на Лиговский проспект патриотов доставляли заказными автобусами.

Фото: Алексей Рожнов

На акции комитета по молодежной политике присутствовали чиновники, сотрудники бюджетных учреждений, а также сторонники провластных партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Светлана Журова в своих выступлениях призвали граждан поддержать российских спортсменов на Олимпиаде и высказались в поддержку добровольческих движений. А затем перед собравшимися выступили танцевальные и музыкальные коллективы.

В субботу, 3 февраля, по всей России проходят патриотические митинги. В частности, в Москве, по данным МВД, такой праздник посетили 60 тысяч человек.