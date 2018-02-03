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Туризм
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03.02.2018 15:29

Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму

Туристка из России была задержана вблизи пляжа Карон на Пхукете (Таиланд), когда пыталась отбелить кораллы. Девушке грозит штраф 20 тысяч бат (более 36 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком до года. Об этом сообщает The Phuket News.

Сосед 20-летней россиянки Лилии Кармановой проживал рядом с арендованным ею бунгало. Он увидел, что девушка отбеливает кораллы при помощи специального средства, и сообщил об этом в полицию.

Полицейские при обыске обнаружили кораллы, помещенные в растворитель, и задержали россиянку. Девушка находится под арестом.

Туристке может грозить и тюремный срок, и штраф. В Таиланде хранение кораллов незаконно.

Ранее сообщалось, что россиянку арестовали в Таиланде за продажу наркотиков туристам. По законам Таиланда, за хранение и сбыт наркотиков женщине и ее подельнику грозит суровое наказание. При назначении высшей меры (смертной казни) тела преступников не будут выданы их родственникам. Законы распространяются как на местных жителей, так и на туристов.

Источник: Лента.ру


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«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
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29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
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