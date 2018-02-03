Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму

Туристка из России была задержана вблизи пляжа Карон на Пхукете (Таиланд), когда пыталась отбелить кораллы. Девушке грозит штраф 20 тысяч бат (более 36 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком до года. Об этом сообщает The Phuket News.

Сосед 20-летней россиянки Лилии Кармановой проживал рядом с арендованным ею бунгало. Он увидел, что девушка отбеливает кораллы при помощи специального средства, и сообщил об этом в полицию.

Полицейские при обыске обнаружили кораллы, помещенные в растворитель, и задержали россиянку. Девушка находится под арестом.

Туристке может грозить и тюремный срок, и штраф. В Таиланде хранение кораллов незаконно.

Ранее сообщалось, что россиянку арестовали в Таиланде за продажу наркотиков туристам. По законам Таиланда, за хранение и сбыт наркотиков женщине и ее подельнику грозит суровое наказание. При назначении высшей меры (смертной казни) тела преступников не будут выданы их родственникам. Законы распространяются как на местных жителей, так и на туристов.