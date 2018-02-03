Фармкластер лишился гормонов роста

После резкого увеличения в 2016 году выпуск лекарств в Северной столице затормозился. Эффект импортозамещения себя исчерпал, а государство подложило горькую пилюлю, усилив контроль над ценами.

Петербургскому фармкластеру, одному из главных прорывов городской экономики в последние годы, не удалось повторить успехи 2016-го, следует из отчетности Петростата. Год назад заводы нарастили выпуск препаратов на 42% в деньгах – до 21,5 млрд рублей. В 2017-м производство упало в денежном выражении на 7,1%, до 19,2 млрд рублей. Строить прогнозы на 2018 год участники рынка опасаются, но возлагают надежды на господдержку и экспорт.

Несмотря на падение по деньгам, в штуках петербургские предприятия все же показали небольшой рост: индекс промышленного производства (отражает динамику натуральных объемов) увеличился на 5%. Это означает, что заводы стали выпускать чуть больше лекарств, но зарабатывать на них хуже. «Эффект импортозамещения, когда потребители переходили с дорогих импортных на дешевые российские лекарства, сошел на нет. Всё, что могли, уже заместили», – комментирует Александр Семёнов, президент компании «Активный Компонент», специализирующейся на выпуске фармацевтических субстанций.

Сам «Активный Компонент» увеличил выпуск субстанций на 13%, но по сравнению с прошлым годом темпы роста замедлились в два раза. «Динамикой операционной прибыли мы тоже не слишком довольны», – говорит Александр Семёнов. При этом производитель не сидел сложа руки и зарегистрировал пять новых субстанций. Примерно то же наблюдается и у других игроков. «Мы видим, что замедляются наши контрагенты, производители готовых лекарств», – говорит он.

Отечественные потребители для фармкластера больше не подмога, соглашается коммерческий директор «Полисана» Дмитрий Борисов. «Вектор потребления сместился в сторону более доступных лекарственных средств», – комментирует он. «Полисану» тоже не удалось повторить успехи 2016 года, когда его объемы выросли на 20%. В 2017-м компания заработала на 9% больше, чем годом ранее. Производство в штуках выросло на 7%. В качестве драйверов роста топ-менеджер называет экспорт в страны СНГ и безрецептурный сегмент. Новых продуктов у компании не было.

На госзакупках зарабатывать тоже стало сложнее: конкуренция растет, а контроль за ценами увеличивается, отмечают участники рынка. Эксперты не видят в такой динамике ничего страшного. «Замедление есть, но это нормально. В 2015-м и 2016-м был рост за счет увеличения объема госзакупок. Но бюджеты не могут расти двузначными цифрами постоянно», – комментирует Захар Голант, председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты – XXI век».

Государство, тем временем, подложило отрасли еще одну горькую пилюлю. Осенью 2017 года список жизненно важных препаратов увеличился на 10%. В перечень попали 68 позиций, в том числе те, что выпускают предприятия Северной столицы. К примеру, средство для лечения печени «Полисана» и иммунодепрессант, который предприятие собирается производить по контракту с Pfizer, лекарство для лечения сосудистых заболевания и два иммунодепрессанта от Novartis. Включение в перечень означает государственное регулирование цены, а значит, зарабатывать на этих препаратах будет сложнее, говорит Захар Голант.

В дальнейшем темпы роста петербургского фармкластера будут соответствовать общероссийским, считает эксперт. Они пока незавидные. Годовых итогов пока нет, но за 11 месяцев 2017 года фармкомпании выпустили 4,1 млрд упаковок, что на 2% больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты RNC Pharma. В общей сложности они заработали 302 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. А вот импортеры благодаря укреплению рубля начали возвращаться на рынок. В январе-ноябре из-за границы было ввезено 9,2% в деньгах и на 5,5% в упаковках. Отечественным игрокам завоевывать позиции за границей пока удается плохо. Экспорт по итогам 11 месяцев вырос на 0,4%. Но уже то, что он вышел в положительную зону, вселяет в экспертов оптимизм.

Петербургские компании такого пессимизма не разделяют. Так, на общий результат 2017 года могли повлиять и проблемы отдельных компаний, которые являются отголоском кризиса 2015 года. К примеру, в отношении «Фармацевтической фабрики Санкт-Петербурга», которая выпускает продукцию под брендом «Галенофарм», в минувшем году была введена процедура наблюдения. После того, как из-за девальвации рубля выросли цены на импортное сырье, ей пришлось отказаться от производства ряда препаратов из перечня ЖНВЛП («Ацикловира», «Гервиракса», «Ретинола ацетата», «Глицерина»), поскольку они стали нерентабельными. Найти им замену, по всей видимости, не удалось. Под угрозой банкротства оказалась и РИА «Панда», после того как лишилась лицензий на биологические добавки «Сеалекс» и «Али капс», на которые приходилось 80% ее сбыта. Впрочем, в итоге иск о несостоятельности, поданный близкой к производителю компанией «Набисс», был отозван.

Зато есть те, кому удалось разогнать конвейер. Среди них, к примеру, «Вертекс». Компания пока не подвела окончательных итогов, но, по предварительной оценке, отгрузила 60 млн упаковок лекарств, что на четверть больше, чем годом ранее. Рост в деньгах составил 30% – до 5,5 млрд рублей (с НДС), рассказал Георгий Побелянский. Еще 1 млрд принесли косметические средства и БАДы. По словам топ-менеджера, компания в 2017 году пополнила ассортимент 20 новыми лекарствами, среди которых были как собственные разработки, так и дженерики, а также продуктами в новых дозировках и фасовках. Но в 2018 году «Вертекс» все же ожидает незначительного замедления темпов роста — до 20-25%.

Не собирается останавливаться на достигнутом и «Солофарм». Предприятие экс-владельца «Ленты» Олега Жеребцова увеличило выпуск лекарств по итогам 2017 года в два раза и зарегистрировало 30 новинок. Другим производителям тоже есть, куда расти, уверен предприниматель. Помогать в этом будет увеличение продолжительности жизни, модернизация заводов и пресловутое импортозамещение, возможности которого еще не исчерпаны, считает он.

Наращивать производство помогут и новые заводы. Ряд предприятий, построенных в последние годы, начнут выпускать лекарства в промышленных масштабах в 2018 году. К примеру, «Полисан» начнет коммерческое производство растворов для МРТ для немецкой Bayer. «Герофарм» начнет выпускать промышленные партии инсулиновых препаратов для инъекций. В конце 2017 года начал коммерческий выпуск завод швейцарской Novartis. Кроме того, новые мощности строит «Самсон-Мед» и «Фармасинтез-Норд», планирует выходить на площадку «Биокад». Но чтобы обеспечить спрос для всех проектируемых и строящихся заводов, без господдержки не обойтись. Производители ждут новых преференций для лекарств, которые произведены из российских субстанций, и стимулирования экспорта. «Такие инициативы есть, но они подвисли в правительстве», – отмечает Александр Семенов. На новые меры поддержки уповает и Захар Голант. «Сейчас Россия обеспечивает себя субстанциями на 5-10 %. Нужно, чтобы хотя бы наполовину», – заключает эксперт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»