МОК подумает, приглашать ли в Пхенчхан 15 оправданных российских спортсменов

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS), на Олимпийские игры в Пхенчхане. «Мы индивидуально рассмотрим дело каждого спортсмена из 15, которое будет представлено на рассмотрение в комиссию МОК. Что касается сроков — не знаю. На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать — это запустить процесс заново и рассмотреть их»,— цитирует РИА Новости директора МОК по коммуникациям Марка Адамса на пресс-конференции в Пхёнчхане, где исполком МОК уже начал работу перед открытием Олимпийских игр.

«Я не буду спекулировать по поводу вопроса квот (которые могли уйти к другим). Но мы будем рассматривать каждый конкретный случай, учитывая обстоятельства, каждое конкретное дело по спортсменам и по тренерам. Решение будет принято до начала Игр»,— добавил представитель МОК.

Ранее Олимпийский комитет России попросил МОК до 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 представителям России. Напомним, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и были отстранены решением МОК от Олимпиад. В отношении этих спортсменов санкции аннулируются, а их ранее показанные результаты восстанавливаются.