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03.02.2018 14:11

Рабочая группа жилкомитета разберется, кто намудрил с квартирами на Чуковского

В жилищном комитете Петербурга будут индивидуально разбираться с каждой из 180 квартир в доме 3, к. 1, на улице Корнея Чуковского, где жильцы при приватизации обнаружили, что документально живут не в своих квартирах. Официальное сообщение об этом размещено на сайте жилкома 3 февраля.

Этот дом начали заселять в октябре 2017 года, причем в 80% квартир уже живут люди, многие делают ремонт. Все 270 квартир на открытом рынке не продавались, они отданы городу под соцнаем – для сирот, очередников и многодетных семей, последних, по словам жителей, особенно много. А так как по закону многодетные имеют право сразу после получения квартиры в соцнаем приватизировать ее, то именно они первыми и столкнулись с проблемой: реальная нумерация квартир не совпадает с данными кадастровых документов. Ситуация затронула две трети квартир.

«Например, я живу с торца дома, в квартире 35, – пояснила нашему изданию одна из жительниц. – Но по документам, которые я получила, квартира 35 – в середине дома, а не в торце. А та квартира, где я живу, должна быть не 35-й, а 215-й».

В проблеме не могут разобраться уже несколько дней. Так, в Красногвардейской райадминистрации «Фонтанке» заявили, что квартиры распределял жилком, поэтому спрос с него. В жилкоме, наоборот, предположили, что корни стоит поискать на уровне района. В комитете имущественных отношений заявили, что сами еще только собирают информацию о произошедшем, а в ПИБе на Новочеркасском проспекте говорят, что никаких обмеров и кадастровых работ в доме не вели.

Жители подозревают, что ошиблась подрядная организация, которая делала обмеры: судя по тому, что путаница произошла только в первом и третьем подъездах, обмерщик просто зашел в дом не с той стороны.

Накануне в жилкоме прошло совещание с участием жителей, представителей Росреестра, райадминистрации и застройщика. Решили создать общую рабочую группу для урегулирования проблемы с каждым конкретным «пострадавшим». Как рассказала «Фонтанке» координатор группы жителей Анна Коршунова, решением она удовлетворена, так как им обещали обойтись без переселения и сделать квартирографию заново. К слову, качеством строительства люди довольны. Дом сдан с полной отделкой.

В ГУЖА Красногвардейского района открыта горячая линия для приема обращений специально по этому вопросу: 241-59-59 ,понедельник-пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (по пятницам – до 17.00). Дополнительный номер 8-931-326-40-98.


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