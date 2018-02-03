МВД насчитало 60 тысяч патриотов на митинге в Москве

На патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце» в центре Москвы пришли более 60 тыс. человек, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что охрану общественного порядка на акции обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины. Мероприятие завершилось около 13:00.

Из-за митинга в столице до 14:00 перекрыто движение на четырех участках. Напомним, инициатором акции, проходящей 3 февраля по всей стране, выступила Общественная палата.