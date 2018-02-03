Определена дата первого рейса из России в Египет

Две авиакомпании получили разрешения на регулярные рейсы между Россией и Египтом начиная с февраля. Первый за два с лишним года полет в арабскую страну намечен на середину февраля.



Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщил источник в авиационной отрасли. Возить пассажиров в Египет и обратно будут российский «Аэрофлот» и египетский EgyptAir, которые уже получили соответствующие разрешения на работу. Согласно расписанию аэропорта Домодедово, первый рейс EgyptAir вылетит из Москвы в Каир 20 февраля. До конца марта полеты согласованы по вторникам, четвергам и воскресеньям с вылетом в 15:50. Обратный рейс будет выполняться также три раза в неделю в 10:50. Время в пути составляет четыре часа. Для «Аэрофлота» точные даты и расписание пока не объявлены.

Напомним, авиасообщение России с Египтом было приостановлено после крушения Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. На борту самолета, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, над Синайским полуостровом произошел взрыв. Погибли 224 человека. Случившееся признали терактом. 6 ноября того же года Москва из соображений безопасности временно прекратила авиасообщение с Египтом. Указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром, подписанный Владимиром Путиным, опубликован 4 января 2018 года.