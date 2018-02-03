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03.02.2018 13:37

Определена дата первого рейса из России в Египет

Две авиакомпании получили разрешения на регулярные рейсы между Россией и Египтом начиная с февраля. Первый за два с лишним года полет в арабскую страну намечен на середину февраля.
 
Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщил источник в авиационной отрасли. Возить пассажиров в Египет и обратно будут российский «Аэрофлот» и египетский EgyptAir, которые уже получили соответствующие разрешения на работу. Согласно расписанию аэропорта Домодедово, первый рейс EgyptAir вылетит из Москвы в Каир 20 февраля. До конца марта полеты согласованы по вторникам, четвергам и воскресеньям с вылетом в 15:50. Обратный рейс будет выполняться также три раза в неделю в 10:50. Время в пути составляет четыре часа. Для «Аэрофлота» точные даты и расписание пока не объявлены.

Напомним, авиасообщение России с Египтом было приостановлено после крушения Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. На борту самолета, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, над Синайским полуостровом произошел взрыв. Погибли 224 человека. Случившееся признали терактом. 6 ноября того же года Москва из соображений безопасности временно прекратила авиасообщение с Египтом. Указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром, подписанный Владимиром Путиным, опубликован 4 января 2018 года.

 


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Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
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29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
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