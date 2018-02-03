Для «Таинственного острова» Пригожина построят подводный туннель

В проекте «Залив островов», к которому могут иметь отношение структуры миллиардера Евгения Пригожина, запланирован подводный туннель, соединяющий его с транспортными магистралями в Лахте.

Об этом «Фонтанке» рассказал 3 февраля источник в Смольном, уточнив, что остров запланирован один, а не несколько. В целом он охарактеризовал проект как сырой, непроработанный, без каких-либо научных обоснований, однако заметил, что ничего абсолютно невозможного в нем нет, вопрос лишь в размере и оправданности затрат.

Напомним, речь идет о планах создать у берегов Лахты и Ольгино новые намывные территории для строительства жилья и коммерческих зданий. Смольный изучает возможность реализации этого замысла по поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева.