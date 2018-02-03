После прорыва трубы на Народной в кипятке найдена женщина

Гибель жительницы Невского района в коммунальной аварии расследует полиция. Тело погибшей нашли в разливе кипятка.

Как стало известно «Фонтанке» 3 февраля, накануне поздно вечером бригада сантехников выдвинулась к 32-му дому на Народной улице, где из подвала валил пар, а жильцы возмущались тонкими струйками горячей воды в кранах.

Сантехники спустились в затопленный подвал и уже со ступенек заметили очертания человеческого тела. Оно плавало.

Из-за пара коммунальщики разглядели немногое – женщину средних лет, в куртке на голое тело и лосинах.

Тело направлено судмедэкспертам, а полиция выясняет, сама ли погибшая устроила прорыв трубы или кто-то с ней коротал вечер в подвале.