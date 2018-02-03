Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане

Первый и пока единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, трёхкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях Семён Павличенко показал условия проживания в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане.

Российские саночники одними из первых прибыли в Южную Корею для участия в Олимпиаде. В снятом Павлюченко видео показывается, как будут жить спортсмены из России. «У нас все хорошо, условия в деревне нормальные, ни на что не жалуемся: обычные дома, комнаты хорошие. Ходили вчера на силовую тренировку, первая официальная тренировка на объекте у нас 6 февраля, сейчас пока ждем инвентарь», – таким комментарием сопровождает чемпион свое видео, опубликованное в Твиттере 2 февраля.

«Здесь все запечатано, чтобы мы не ушатали ничего»: Саночник Семен Репилов показал – в каких условиях живут в Пхенчхане российские олимпийцы pic.twitter.com/bSfZ1hIpvz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 февраля 2018 г.



Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. При этом МОК заявил, что оправдание еще не означает автоматическое приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.