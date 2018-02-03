Еще
13:39 03.02.2018
Пришлите свою новость!
13:37
Определена дата первого рейса из России в Египет
13:25
Для «Таинственного острова» Пригожина построят подводный туннель
13:13
После прорыва трубы на Народной в кипятке найдена женщина
13:02
Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане
12:15
В Лодейном Поле из горящей машины спасали пострадавших
12:02
ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась
11:59
YouTube начал помечать видео СМИ, которые получают государственное финансирование
11:42
Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие
11:14
«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено
11:11
Суд продлил арест экс-начальнику Киришской полиции, а давших показания следствие отпустило
10:48
На «Коле» сложилась большегрузная автоцистерна, перекрыв трассу
10:41
Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков
10:26
Блэкаут остановил троллейбусы на Невском
10:14
«ТГК-1» о массовых отключениях в Петербурге: Сработала система защиты
10:03
В Петербурге сбой на трех ТЭЦ оставил без света больше 100 тысяч человек
09:21
На Васильевском частично обесточен ЗСД
09:04
Блэкаут в Петербурге. Трансляция
08:32
Очевидцы: Массовое отключение света в Петербурге
02:01
«Добраночь» отметит 20-летие, вспомнив все лучшее
01:45
В Петербурге отпразднуют Международный день неандертальца
01:26
ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках
01:24
В «Зазеркалье» построят цирк «Теремок»
01:15
Романтическую комедию разыграют в жанре stand-up
00:54
В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован
00:25
Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США
00:14
После юбилея экс вице-губернатора не хватило даже на обман ожиданий дольщиков
00:00
В Госдепе намерены восстановить доверие в отношениях с Россией
02/02
ГАТИ объяснила, почему на Лиговском асфальт укладывают прямо в снег
02/02
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
02/02
Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру
02/02
На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»
02/02
У президента Финляндии родился сын
02/02
В Парголово пожар уничтожил жилой дом
02/02
США: Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"
02/02
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
02/02
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
02/02
Архитекторы из 9 стран стали финалистами конкурса на создание проектов стандартного жилья в Росси
02/02
В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети
02/02
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
02/02
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
02/02
Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз
02/02
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
02/02
В Отрадном жители спасаются от наводнения по лестнице
02/02
Конгрессмены США опубликовали досье о нарушениях ФБР в расследовании «дела о России»
02/02
Финляндия введёт электронные водительские права
02/02
За год в Петербурге больше 450 заключенных пожаловались на условия содержания
02/02
Следственный комитет России отказался рассматривать заявление о возможной коррупции в муниципалитетах Петербурга
02/02
В Центральном районе Петербурга появится светский вуз для мусульман
02/02
Полиция возбудила уголовное дело о краже ценностей у побитого муниципального депутата
02/02
ГИБДД: Дефицита номерных знаков в Петербурге и области нет
02/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 февраля
02/02
На Финском заливе строят дома для нерп
02/02
Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал спортивным директором «Химок»
02/02
Петербуржец заплатит за свою вспыльчивость из-за «дорожного хамства»
02/02
В Калужской области школьник напал на одноклассника с ножом
02/02
Верховный суд разрешил Роспотребнадзору запрещать продажу продуктов без проверки
02/02
На Варшавской снег с крыши скидывают на машины
02/02
Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга
02/02
В Иматре дадут концерт на инструментах изо льда
02/02
«Краснодар» почти договорился с «Зенитом» об аренде Шатова
02/02
Матвиенко предложила создать министерство одиночества
02/02
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
02/02
Антимонопольщики проследят за ценами на бензин
02/02
Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ
02/02
Повышение концентрации ядовитых газов в петербургском воздухе объяснили безветренной погодой
02/02
СМИ: Росавиация приостановила действие сертификата Azur Air
02/02
Испанцы передали США российского программиста Левашова, обвиняемого в кибератаках
02/02
В День сурка аналитики составили хит-лист самых заезженных по кругу песен
02/02
Под Пермью в больнице вместо туалетной бумаги использовали документы пациентов
02/02
ЦИК: У Грудинина все еще есть счета в Швейцарии и Австрии
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
03.02.2018 13:02

Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане

Первый и пока единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, трёхкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях Семён Павличенко показал условия проживания в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане.

Российские саночники одними из первых прибыли в Южную Корею для участия в Олимпиаде. В снятом Павлюченко видео показывается, как будут жить спортсмены из России. «У нас все хорошо, условия в деревне нормальные, ни на что не жалуемся: обычные дома, комнаты хорошие. Ходили вчера на силовую тренировку, первая официальная тренировка на объекте у нас 6 февраля, сейчас пока ждем инвентарь», – таким комментарием сопровождает чемпион свое видео, опубликованное в Твиттере 2 февраля.


Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. При этом МОК заявил, что оправдание еще не означает автоматическое приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал спортивным директором «Химок»
«Краснодар» почти договорился с «Зенитом» об аренде Шатова
СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах
Глава USADA назвал «ночным кошмаром» оправдание российских спортсменов
Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане
Мария Орлова: Нас наконец выслушали
Запах побед и хирург Манчини
Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге
Борис Ротенберг: Два раза горел в машине. На меня даже машины сверху падали
Последние олимпийские надежды
Не Олимпиада и была. В России снова заговорили о бойкоте Пхенчхана
СКА побеждает и не верит в проклятья
Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы
Руки прочь от Дзюбы!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

Забастовка по-фински: профсоюзы вступаются за права безработных

Читатель "Фонтанки" Валерий

В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.