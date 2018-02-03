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03.02.2018 12:02

ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась

В ФСБ не смогли проверить на экстремизм высказывание телеведущей Ксении Собчак, сославшись на то, что ссылка на запись ее интервью CNN не открылась. Об этом ​​сообщил РБК депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который направлял соответствующее обращение в ФСБ (в нем приводилась ссылка на запись интервью). Рашкин отказался привести РБК остальные детали письма, сославшись на гриф «для служебного пользования» в ответе ФСБ.

«Ссылка в письме работает, мы это проверили. Так что ответ ФСБ вызывает сомнения в их искренности», — заявил РБК Рашкин.

Жалобу Рашкин отправил 26 декабря. Спецслужба ответила на нее 30 января. Коммунист просил директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Юрия Чайку проверить несколько высказываний Собчак о Крыме в СМИ, в том числе ее слова в интервью CNN 9 ноября 2017 года.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», — сказала тогда Собчак.

В жалобе силовикам Рашкин предлагал проверить законность слов Собчак и ссылался на правоприменительную практику по ст. 280.1 УК РФ, наказывающей за призыв к действиям, которые направлены на нарушение целостности Российской Федерации. В пример он приводит суд в 2015 году над карельским депутатом Владимиром Заваркиным, который на митинге в Петрозаводске за отставку главы Карелии Александра Худилайнена предложил провести в республике «референдум по вопросу отделения от России».​

До этого, в октябре, Рашкин послал другую жалобу в ФСБ и Генпрокуратуру на Собчак. Он также просил проверить слова журналистки и телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма, которые были сказаны на ее пресс-конференции 24 октября. Телеведущая тогда также сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Рашкин ссылался на то, что публичное заявление Ксении Собчак оправдывает осуществление действий, «направленных на нарушение территориальной целостности России».

13 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели лингвистический анализ заявлений Собчак, но призывов к нарушению территориальной целостности России в них не обнаружено. 19 декабря Рашкину пришел ответ от Генпрокуратуры — прокурор Москвы Владимир Чуриков сообщил о лингвистической проверке видеозаписи с пресс-конференции 24 октября на экстремизм. Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак, говорила РБК, что о результатах проверки жалоб депутатов насчет слов телеведущей ей неизвестно.

Источник: РБК


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