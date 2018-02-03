YouTube начал помечать видео СМИ, которые получают государственное финансирование

Видеохостинг YouTube будет помечать видео СМИ, которые получают государственное финансирование. Об этом было объявлено 2 февраля.

Пока нововведение работает только на территории США. Такие пометки заметили, например, на видео телеканалов RT и «Россия 24», которые финансирует российское правительство.

«Наша цель — снабдить пользователей дополнительной информацией, которая поможет лучше понимать источники новостей, которые они смотрят на Ютьюбе», – подчеркивается в сообщении YouTube.

Популярные сервисы и соцсети стали говорить о борьбе с распространением пропаганды и «фейковых новостей» на фоне утверждений, что эти явления могли повлиять на ход голосований в разных странах, в том числе на выборы президента США 2016 года.

Американские спецслужбы обвиняют в организации кампании по вмешательству в выборы Россию. В частности, в 2017 году российское «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», обвинили в распространении множества пропагандистских постов и роликов в Фейсбуке, в Твиттере и на Ютьюбе, которые видели миллионы человек. Россия эти обвинения отвергает.