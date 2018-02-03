«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено

Специалисты «Ленэнерго» восстановили подачу электроэнергии в Кировском, Адмиралтейском районах и на Васильевском острове после массового отключения 3 февраля. Работы на ТЭЦ тем временем продолжаются.

Как сообщили в «Ленэнерго», в 9:50 свет вернулся на объекты и в жилые дома, запитанные от сетей компании. Часть потребителей подключены по резервным схемам, часть обеспечены электроэнергией штатно. Работы в зоне своей ответственности 22 бригады закончили в течение часа. Из-за блэкаута в компании введен особый режим работы. Причины случившегося выясняются.

При этом ремонт на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ ещё не закончен. Это значит, что напрямую запитанные от них абоненты все ещё остаются без света.

По подсчетам Минэнерго, в темноте остались 109 600 человек в Адмиралтейском, Кировском и Василеостровском районах. Отключение произошло из-за сбоя на трех электростанциях. В ТГК-1 объяснили случившееся коротким замыканием и последующим срабатыванием защиты. По словам жителей, отключение зацепило Московский район и центр города.

Хронология субботнего происшествия – в материале «Фонтанки» «Блэкаут в Петербурге. Трансляция».