Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков

В счетах-извещениях, так называемых «розовых квитанциях», должны указывать причины перерасчета взносов на капитальный ремонт. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Жалобу на Регионального оператора капитального ремонта (Фонд) подала петербурженка Таганова. В полученном ею счете-извещении указывалось на перерасчет взносов в размере более 644 рублей, но какие-либо обоснования или пояснения в графе «дополнительная информация» отсутствовали. В результате владелец квартиры не смог оценить ситуацию – либо он не заплатил за какой-то предыдущий период, либо сам Фонд не выставлял счета в течение четырех месяцев. Чиновники Роспотребнадзора пришли к выводу, что организация нарушила право собственника жилья на получение необходимой и достоверной информации, и наложили на Фонд административный штраф. Также оператору было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Арбитражный суд, в который обратился не согласный с санкциями Фонд, поддержал доводы надзорного органа. Ведь потребителем своевременно и в полном объеме вносилась плата на основании предъявляемых платежных документов. «Организацией не представлена необходимая и достоверная информация об услуге, а именно – обоснование перерасчета в счет-квитанции», – отмечается в решении суда, вынесенном 31 января.

Отметим, что, по данным самого оператора, собираемость взносов на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге достигает 92% и является самой высокой в России. В то же время задолженность горожан и владельцев нежилых помещений оценивается в 1,3 млрд рублей.