Еще
13:39 03.02.2018
Пришлите свою новость!
13:37
Определена дата первого рейса из России в Египет
13:25
Для «Таинственного острова» Пригожина построят подводный туннель
13:13
После прорыва трубы на Народной в кипятке найдена женщина
13:02
Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане
12:15
В Лодейном Поле из горящей машины спасали пострадавших
12:02
ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась
11:59
YouTube начал помечать видео СМИ, которые получают государственное финансирование
11:42
Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие
11:14
«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено
11:11
Суд продлил арест экс-начальнику Киришской полиции, а давших показания следствие отпустило
10:48
На «Коле» сложилась большегрузная автоцистерна, перекрыв трассу
10:41
Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков
10:26
Блэкаут остановил троллейбусы на Невском
10:14
«ТГК-1» о массовых отключениях в Петербурге: Сработала система защиты
10:03
В Петербурге сбой на трех ТЭЦ оставил без света больше 100 тысяч человек
09:21
На Васильевском частично обесточен ЗСД
09:04
Блэкаут в Петербурге. Трансляция
08:32
Очевидцы: Массовое отключение света в Петербурге
02:01
«Добраночь» отметит 20-летие, вспомнив все лучшее
01:45
В Петербурге отпразднуют Международный день неандертальца
01:26
ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках
01:24
В «Зазеркалье» построят цирк «Теремок»
01:15
Романтическую комедию разыграют в жанре stand-up
00:54
В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован
00:25
Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США
00:14
После юбилея экс вице-губернатора не хватило даже на обман ожиданий дольщиков
00:00
В Госдепе намерены восстановить доверие в отношениях с Россией
02/02
ГАТИ объяснила, почему на Лиговском асфальт укладывают прямо в снег
02/02
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
02/02
Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру
02/02
На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»
02/02
У президента Финляндии родился сын
02/02
В Парголово пожар уничтожил жилой дом
02/02
США: Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"
02/02
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
02/02
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
02/02
Архитекторы из 9 стран стали финалистами конкурса на создание проектов стандартного жилья в Росси
02/02
В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети
02/02
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
02/02
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
02/02
Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз
02/02
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
02/02
В Отрадном жители спасаются от наводнения по лестнице
02/02
Конгрессмены США опубликовали досье о нарушениях ФБР в расследовании «дела о России»
02/02
Финляндия введёт электронные водительские права
02/02
За год в Петербурге больше 450 заключенных пожаловались на условия содержания
02/02
Следственный комитет России отказался рассматривать заявление о возможной коррупции в муниципалитетах Петербурга
02/02
В Центральном районе Петербурга появится светский вуз для мусульман
02/02
Полиция возбудила уголовное дело о краже ценностей у побитого муниципального депутата
02/02
ГИБДД: Дефицита номерных знаков в Петербурге и области нет
02/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 февраля
02/02
На Финском заливе строят дома для нерп
02/02
Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал спортивным директором «Химок»
02/02
Петербуржец заплатит за свою вспыльчивость из-за «дорожного хамства»
02/02
В Калужской области школьник напал на одноклассника с ножом
02/02
Верховный суд разрешил Роспотребнадзору запрещать продажу продуктов без проверки
02/02
На Варшавской снег с крыши скидывают на машины
02/02
Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга
02/02
В Иматре дадут концерт на инструментах изо льда
02/02
«Краснодар» почти договорился с «Зенитом» об аренде Шатова
02/02
Матвиенко предложила создать министерство одиночества
02/02
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
02/02
Антимонопольщики проследят за ценами на бензин
02/02
Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ
02/02
Повышение концентрации ядовитых газов в петербургском воздухе объяснили безветренной погодой
02/02
СМИ: Росавиация приостановила действие сертификата Azur Air
02/02
Испанцы передали США российского программиста Левашова, обвиняемого в кибератаках
02/02
В День сурка аналитики составили хит-лист самых заезженных по кругу песен
02/02
Под Пермью в больнице вместо туалетной бумаги использовали документы пациентов
02/02
ЦИК: У Грудинина все еще есть счета в Швейцарии и Австрии
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
03.02.2018 10:41

Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков

В счетах-извещениях, так называемых «розовых квитанциях»,  должны указывать причины перерасчета взносов на капитальный ремонт. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Жалобу на Регионального оператора капитального ремонта (Фонд) подала петербурженка Таганова. В полученном ею счете-извещении указывалось на перерасчет взносов в размере более 644 рублей, но какие-либо обоснования или пояснения в графе «дополнительная информация» отсутствовали. В результате владелец квартиры не смог оценить ситуацию – либо он не заплатил за какой-то предыдущий период, либо сам Фонд не выставлял счета в течение четырех месяцев. Чиновники Роспотребнадзора пришли к выводу, что организация нарушила право собственника жилья на получение необходимой и достоверной информации, и наложили на Фонд административный штраф. Также оператору было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  правонарушения.

Арбитражный суд, в который обратился не согласный с санкциями Фонд, поддержал доводы надзорного органа. Ведь потребителем своевременно и в полном объеме вносилась плата на основании предъявляемых  платежных документов. «Организацией не представлена необходимая и достоверная информация об услуге, а именно – обоснование перерасчета в счет-квитанции», – отмечается в решении суда, вынесенном 31 января.

Отметим, что, по данным самого оператора, собираемость взносов на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге достигает 92% и является самой высокой в России. В то же время задолженность горожан и владельцев нежилых помещений оценивается в 1,3 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков
Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали
Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт
В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
Луганская народная республика осталась без воды из Киева
Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за неторопливый ответ петербуржцу
«Теплосеть» починила дефектную трубу на Фрунзе
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

Забастовка по-фински: профсоюзы вступаются за права безработных

Читатель "Фонтанки" Валерий

В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну

Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.