«ТГК-1» о массовых отключениях в Петербурге: Сработала система защиты

«ТГК-1» официально заявляет о своем участии «в выяснении причин происшествия и нормализации энергоснабжения в Петербурге», четыре района которого остались без света субботним утром 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба компании, «в 08:00 было зафиксировано срабатывание системы аварийной защиты на сетевом распределительном устройстве старой части Первомайской ТЭЦ».

«В настоящий момент причины выясняются совместно со специалистами сетевых организаций, ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить в кратчайшие сроки», – говорится в официальном сообщении.

По информации Минэнерго, помимо ЧП на Первомайской ТЭЦ-14, где отключились два блока, вышли из строя три генератора Василеостровской ТЭЦ-7. В результате без электроснабжения остались больше 100 тысяч жителей Кировского, Адмиралтейского, Василеостровского и Московского районов. Не работали уличное освещение, светофоры, городской транспорт, также без света оставались «Адмиралтейские верфи».

«В течение часа не было электричества и всё было обесточено. Сейчас предприятие работает в штатном режиме», – сообщила «Фонтанке» и.о. пресс-секретаря «Адмиралтейских верфей» Елена Марьина.

По сообщениям читателей, постепенно свет начинается возвращаться в дома. В нескольких письмах говорится об отсутствии холодной воды, однако в Водоканале «Фонтанку» заверили, что их инциденты на ТЭЦ не затронули, все системы предприятия работают штатно.

Хронология субботнего происшествия – в материале «Фонтанки» «Блэкаут в Петербурге. Трансляция».