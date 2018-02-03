На Васильевском частично обесточен ЗСД

Западный скоростной диаметр частично затронуло массовое отключение света, которое произошло в Петербурге утром 3 февраля.

Как сообщают читатели, электричества на магистрали нет в районе Васильевского острова. Это один из трех районов, где в восемь утра произошел блэкаут. В компании «Магистраль Северной столицы», выступающей оператором Западного скоростного диаметра, «Фонтанке» подтвердили перебои с электричеством: «Нештатная ситуация зафиксирована в 8.07, отключены свет и табло переменной информации от Благодатной до Васильевского острова. Работаем с «Ленэнерго». При этом шлагбаумы и терминалы оплаты работают.

В соцсетях отмечают, что в темноте также остались Кировский и Московский районы, также отключение затронуло Адмиралтейский. На улицах не работают светофоры, стоят трамваи и троллейбусы. В справочной подземки уточнили, что ненадолго закрывали «Автово» и «Кировский завод», но электричество быстро восстановили.

Читатели сообщают, что в восемь утра в Кировском районе видели вспышку «такой силы, что было ощущение присутствия середины светового дня». По предварительной информации, произошло короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, после которого сработала защита. В ТГК-1 уточнили, что работают на месте происшествия, потребителей уже начали подключать к электричеству.