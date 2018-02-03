Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

03 февраля, 10:55 На этом мы завершаем свою экстренную трансляцию. О развитии событий, причинах происшествия читайте в новостях «Фонтанки». Да будет свет.

03 февраля, 10:54 «Ленэнерго» сообщает, что полностью восстановило электроснабжение на своих объектах в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Часть потребителей получают электроэнергию в полном объеме, часть перевели на резервную схему. Работы на ТЭЦ продолжаются, так что напрямую связанные электростанцией абоненты остаются все еще без света.

03 февраля, 10:26 "Действительно, произошла авария на электространции. В течение часа не было электричества и всё было обесточено. Сейчас предприятие работает в штатном режиме", - сообщила "Фонтанке" и.о. пресс-секретаря "Адмиралтейских верфей" Елена Марьина.

03 февраля, 10:25 Все станции Водоканала работают штатно. Их отключение не зацепило.

03 февраля, 10:13 Поступила официальная информация от ТГК-1. "ТГК-1" участвует в выяснении причин происшествия и нормализации энергоснабжения потребителей районов Петербурга. В 08:00 было зафиксировано срабатывание системы аварийной защиты на сетевом распределительном устройстве старой части Первомайской ТЭЦ. В настоящий момент причины выясняются совместно со специалистами сетевых организаций, ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить в кратчайшие сроки".

03 февраля, 10:07 На Невском стоят троллейбусы фото из паблика ДТП и ЧП

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03 февраля, 10:05 Как сообщили в Миненэрго, в восемь утра 3 февраля на Первомайской ТЭЦ-14 действием защиты отключились два блока. При этом на Василеостровской ТЭЦ-7 отключились три генератора. Обе станции снизили нагрузку до нуля, произошла потеря телеметрической информации с Автовской ТЭЦ. Все электростанции – подразделения филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей – 300 МВт. Температура наружного воздуха -4ºС», – говорится в сообщении Минэнерго. Жители отмечают, что проблемы со светом есть и в Московском районе. В помощь ТГК «Ленэнерго» организовало резервные схемы электроснабжения.

03 февраля, 09:45 Больше 100 тысяч потребителей (были) без света в Петербурге - официально посчитали в Минэнерго, авария затронула три ТЭЦ, причины выясняются.

03 февраля, 09:41 Энергоснабжение ЗСД восстановлено

03 февраля, 09:38 Включили свет на Малом проспекте Васильевского острова.

03 февраля, 09:35 Обесточены Адмиралтейские верфи, сообщают читатели.

03 февраля, 09:33 Еще одно фото с Васильевского острова Читатель Дмитрий Савушкин

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03 февраля, 09:31 "В районе 8 утра наблюдала из окна (Бульвар новаторов) очень яркую вспышку- стало очень светло. Затем ещё 2 менее ярких вспышки в сторону Центральной части города".

03 февраля, 09:30 "В Кировском районе в течении 5 секунд наблюдалось зарево такой силы, что было ощущение присутствия середины светового дня. Оно было настолько яркое,что взглянуть в сторону зарева было сложно- ослепляло. Вспышка была в районе Кировского завода. Точно сообщить сложно, поскольку сие зарево наблюдал с высокого этажа с дома на ленинском проспекте. Встали трамваи", - пишет один из читателей.

03 февраля, 09:27 Во многих районах помимо электричества, нет и отопления. "В Василеостровском районе с 8 утра нет отопления, нет горячей и холодной воды!! На Новосмоленской набережной, Наличной улице и улице Кораблестроителей! ", "На Васильевском остывают батареи", "На Варшавской 6 отключили воду и свет".

03 февраля, 09:26 Письма от читателей подтверждают эту версию. "В Московском р-не на ул. Краснопутиловской тоже нет электричества и воды. Утром слышали хлопки (взрывы?) внутри ТЭЦ рядом с домом (автовская тэц №15)".

03 февраля, 09:23 По информации от энергетиков, происшествие на генерирующих объектах Автовской ТЭЦ, которое по сетям перекинулось на Первомайскую и Василеостровскую ТЭЦ.

03 февраля, 09:21 Западный скоростной диаметр частично затронуло массовое отключение света, которое произошло в Петербурге утром 3 февраля. В компании «Магистраль Северной столицы», выступающей оператором Западного скоростного диаметра, «Фонтанке» подтвердили перебои с электричеством: «Нештатная ситуация зафиксирована в 8.07, отключены свет и табло переменной информации от Благодатной до Васильевского острова. Работаем с «Ленэнерго». При этом шлагбаумы и терминалы оплаты работают.

03 февраля, 09:20 Васильевский остров обесточен лишь частично, поправляют нас.

03 февраля, 09:19 Еще из писем читателей. "Здравствуйте, в 8:03 ехал около Первомайской ТЭЦ, видел вспышку (дугу), вероятно короткое замыкание, тут же погасло уличное освещение и светофоры "



"Утром 3 февраля в небо Кировского района озарила вспышка, резко наступил день!! Потом в стороне масковского пр опять вспышка и грохот!"

03 февраля, 09:17 В 8 утра наблюдала из окна (ул. Морской Пехоты, окна на север) мощнейший взрыв, пишет одна из читательниц.

03 февраля, 09:15 Начинается постепенное восстановление энергоснабжения. Часть домов в Кировском районе подключили, сообщают читатели. Появляется свет на Стачек и на Благодатной.

03 февраля, 09:11 По первым, неофициальным комментариям от энергетиков, короткое замыкание произошло на "Первомайской". Сработала аварийная защита.

03 февраля, 09:10 Отключение света было в 8 утра. Были серии ярких вспышек на ТЭЦ у Броневой, и шум, как при сбросе пара большим давлением, сообщает один из читателей.

03 февраля, 09:08 Такие фото поступают в редакцию из нескольких районов. Читатель Павел Цветков

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