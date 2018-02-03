Очевидцы: Массовое отключение света в Петербурге

Многочисленные сообщения об отключении электричества в южной части Петербурга поступают в редакцию "Фонтанки" утром 3 февраля.

По предварительным данным, с 8 утра субботы три городских района – Кировский, Московский и Василеостровский – полностью обесточены. О проблемах с электроэнергией говорят и в Адмиралтейском районе.

По сообщениям читателей, в указанных районах не работают также уличное освещение, светофоры.

Официальных сообщений от властей и служб города пока не поступало.