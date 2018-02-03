Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США

Отличительная черта новой ядерной доктрины США — адаптивный подход под разные страны и различные обстоятельства, заявил на брифинге заместитель министра обороны Джон Руд.

По его словам, новая ядерная доктрина США подчеркивает, что "один подход для всех" не работает. Руд пояснил, что есть ответ США будет варьироваться в зависимости от конкретного противника, страны и угрозы.

"Есть очень разные стран, скажем, Северная Корея против тех имеющихся обеспокоенностей в отношении РФ или Китая. Есть различные условия, и нам необходимо более гибкие возможности для разработки сдерживания", — пояснил представитель Пентагона.

Он также сообщил, что данная доктрина "повышает порог применения ядерного оружия" и нацелена на "поддержании его на высоком уровне".