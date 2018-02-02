ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках

Неформальным вторжением в логово теневых оружейников ФСБ Петербурга лишила их всякой способности к сопротивлению. Видео с обновленным дресс-кодом контрразведка распространила по информагентствам, чтобы и другие боялись.

Как следует из подготовленной 2 февраля пресс-службой УФСБ Петербурга и области записи, размещенной, например, на сайте «Росбалта», оперативники проводили задержание лиц, вероятно, причастных к незаконному производству оружия. Об этом свидетельствуют кадры якобы найденного в адресах арсенала.

На уточняющие вопросы, по какой статье УК возбуждено дело, в чьем производстве оно находится, когда и где прошло задержание, обращалось ли следствие с ходатайством о мере пресечения и в какой суд, сколько единиц оружия было изъято, пресс-секретарь УФСБ Петербурга и области Дмитрий Кочетков отреагировал честно:«Не готов ответить».

Заданные «Фонтанкой» вопросы действительно кажутся ничтожной формальностью, учитывая появление в нескольких отрезках трехминутной записи человека, который предположительно является сотрудником, но нижней своей частью отсылает зрителя к одежной моде. Он одет в куртку с наклейкой «ФСБ», спортивные штаны типа «треники», белые носки и трехполосные синие кроссовки. Пусть и не без заминки, он застегивает наручники на запястьях подозреваемого и ведет его в уличную темноту – налегке. Другие чекисты обвешены прикрепленными к поясным ремням пистолетами, наручниками и прочими спецсредствами, которые, наверное, порой жизненно необходимы. У обладателя штанов, очевидно, ремня нет. Но у штанов есть карманы. Купчинский опыт подсказывает, что они могут быть бездонными, и это подтвердит любой сотрудник райотдела полиции, который хоть раз в жизни проводил досмотр и тщетно пытался опустошить эту бездонность.