Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира

Определились все участницы полуфиналов теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018 в пятницу, 2 февраля. Главную сенсацию сотворила россиянка Дарья Касаткина.

В четвертьфинале она встречалась с первой ракеткой мира и действующей чемпионкой Australian Open Каролины Возняцки. В итоге победа со счетом 7/6(2), 6/3 досталась Касаткиной. Это всего второе поражение Возняцки в текущем сезоне.

«Наверное, просто так первую ракетку мира, которая только что выиграла Australian Open, не победить. И, если мне это удалось, значит, сегодня я играла хорошо», —прокомментировала результат россиянка. За выход в финал Дарья сразится с действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy Кристиной Младенович, которая оказалась сильнее чешки Катерины Синяковой – 6/4, 6/3. Вторую полуфинальную пару в одиночном разряде составили Юлия Гергес и Петра Квитова.

В парном разряде турнира определился первый финалист: на центральном корте российско-словенская пара Алла Кудрявцева/Катарина Среботник одолела американку Ракель Атаво и Анну-Лену Гренефельд из Германии со счетом 6/4, 3/6, 11-9.