Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру

К отключению квартиры от электричества привел выставленный «Петроэлектросбытом» гигантский счет жительнице Петербурга, которая исправно вносила платежи. Рублевая накрутка началась после замены счетчика.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 2 февраля, при свечном освещении в квартире на Дачном проспекте осталась 86-летняя ветеран войны и инвалид второй группы. Имея на руках помесячные платежки, она получила счет на 43 тысячи рублей. Квартиру обесточили специалисты «Петроэлектросбыта» (ПЭС).

Племянница пенсионерки Елена Старостина подтвердила «Фонтанке», что с лета 2017-го на квартиру начислялись небывалые суммы, от пяти тысяч рублей и выше.

«Электричество оплачивалось пунктуально, по фактически потребленному, то есть не более 150 киловатт в месяц. Обьяснить резкие начисления нам никто не посчитал обязанным», – уточнила Старостина.

Она добавила, что рост подлежащих оплате счетов начался после замены ветераном электросчетчика в мае 2017-го, и признала, что работы выполняли самозванцы, к официальному поставщику электроэнергии отношения не имеющие. Долговая сумма была племянницей внесена, 2 февраля ПЭС оперативно исполнил заявку на подключение.

Как следует из ответа компании на запрос «Фонтанки», петербурженка действительно стала жертвой мошенников: «Ее долг начал расти в июне, но лишь в декабре 2017 года нам поступило заявление, что неизвестные под видом сотрудников «Петроэлектросбыта» поменяли счетчик».

Показания из квартиры на Дачном поступали нерегулярно, электронная система ПЭС летом и осенью сличала фактически оплаченное электричество с теми цифрами, которые изредка вписывались в квитанции. Так как имелись расхождения не в пользу потребителя, выставлялся долг. Хозяйка квартиры оперировала цифрами нового счетчика, а система ПЭС принимала их за показания старого. Например, как сообщили «Фонтанке» в компании, в октябре были предоставлены показания «0396», притом что в предыдущих значилось «1452». То есть в ПЭС фиксировали, что счетчик прошел почти весь круг, намотав почти 10 тысяч киловат в час за несколько месяцев.

В компании утверждают, что уже с июня 2017 года на все известные контактные телефоны, в том числе мобильные родственников, звонил робот, напоминая о задолженности и необходимости заменить счетчик.

В случаях обмана потребителей сторонними лицами ПЭС идет на перерасчет, лишь бы было от чего оттолкнуться. В случае с Дачным старый счетчик выброшен, оставленная мошенниками справка (как правило, они выдают бумажку с вписанными показаниями демонтированного прибора) тоже утеряна.

В ПЭС подчеркивают, что за последние два года пострадало около десяти тысяч петербуржцев, в основном пенсионеры. В среднем, за установку счетчика лиходеи берут 2500 рублей, но ценник доходит и до 15 тысяч.