На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»

Правозащитник из Сыктывкара Эрнест Мезак и его соистец из Москвы Роман Галасун подали административный иск к Министерству культуры из-за отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Копию текста с печатью Сыктывкарского городского суда разместила на своей странице в сети «Фейсбук» правозащитница Ольга Романова.

В документе, печать на котором зафиксировала подачу документа 2 февраля, заявители требуют от суда признать решение минкульта от 23 января об отзыве прокатного удостоверения незаконным и нарушающим их права, указанные в Европейской Конвенции по правам человека, а также в Конституции и в Основах законодательства о культуре.

В качестве аргументов заявители приводят статьи конституции и закона о культуре, закрепившие в России идеологическое многообразие, запрет цензуры, право каждого на участие в культурной жизни и приобщение к культурным ценностям.

Мезак и Галасун подчеркивают, что, согласно «Правилам выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм», утвержденным постановлением Правительства, основанием для отзыва является выявление в ходе проката «материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ». В то время как эта норма, с их точки зрения, к данной ситуации была неприменима: к моменту отзыва удостоверения прокат еще не начался, а минкульт не имеет полномочий самостоятельно квалифицировать ту или иную информацию как запрещенную.

Кроме того, истцы указали, что неясно, какую именно запрещенную информацию содержит фильм. Ссылаясь на публичные высказывания Владимира Мединского, они сделали выводы, что «претензии органа-ответчика к кинофильму сводятся исключительно к тому, что некоторое количество жителей РФ воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым…» Однако, указывают заявители, чтобы такие претензии имели юридическое значение, нужно, чтобы либо фильм публично оскорблял чувства верующих, либо реабилитировал нацизм. Однако ни того, ни другого в картине, насколько им известно, нет.

Прокатное удостоверение у британско-французского фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» министерство культуры отозвало 23 января после того, как группа деятелей культуры направила Владимиру Мединскому письмо с просьбой провести дополнительную проверку и временно отозвать у фильма прокатное удостоверение. Министерство приняло соответствующее решение в тот же день. Однако несмотря на это, в московском кинотеатре «Пионер» все же состоялся один показ.