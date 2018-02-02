В Парголово пожар уничтожил жилой дом
Деревянный дом горел в Выборгском районе Петербурга вечером 2 февраля. Огонь занял площадь в 30 квадратных метров.
Как сообщает региональное управление МЧС, информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу в 21:21. Пожар начался на первом этаже в деревянном доме на Ключевой улице. На место выехали три пожарных расчёта, с огнём боролись 14 спасателей. К 22:10 пожар, который распространился на площади в 30 квадратных метров, потушили. Информация о пострадавших уточняется.