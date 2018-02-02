Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы, которые запланированы на 1 июля.

"Мы знаем, что у России есть "щупальца" на выборах по всему миру, мы это слышали от наших европейских коллег, моя рекомендация для Мексики – обратить внимание на происходящее", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в Мехико по итогам встречи глав МИД стран Северной Америки.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор уже не первый раз отшучивается относительно якобы имеющейся российской поддержки. Не так давно он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".