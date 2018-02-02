Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было — нейтральная история — все равно это российские спортсмены. И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он также отметил, что спортсмену нельзя отказываться от участия в Играх.

«Нельзя отобрать у спортсмена мечту, он готовится, тренируется с четырех лет. И бывает у спортсмена возможность — и не у каждого — что он может выступить на Олимпиаде один раз», — сказал Плющенко.

5 декабря 2017 года МОК отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.