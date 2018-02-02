Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Богаев продолжит карьеру в хабаровском СКА. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, переход состоялся на правах аренды до конца нынешнего сезона.

24-летний Богаев – воспитанник «Зенита». В сентябре 2015-го провел первую игру в петербургском клубе. Летом 2016 года подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешел на правах аренды в «Тосно», после чего вернулся в «Зенит». В этом сезоне на счету Богаева 9 матчей и 1 гол за «Зенит-2» в ФНЛ.

Напомним, ранее в «Зенит» перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. В то же время целая группа игроков, ранее регулярно выходивших в стартовом составе (Олег Шатов, Артем Дзюба, Александр Анюков, Михаил Кержаков), по решению главного тренера Роберто Манчини были переведены из основной команды в «Зенит-2».