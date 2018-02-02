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02.02.2018 21:50

Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии

Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
Роберто Манчини//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и итальянская федерация футбола приступили к переговорам по поводу работы наставником сборной Италии. Как сообщает 2 февраля «Спорт-Экспресс»  со ссылкой на итальянское радио, стороны провели телефонный разговор, в котором обсуждали детали будущей работы.

Отмечается, что комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.

Ранее сам Манчини подтверждал, что может возглавить сборную Италии, которая лишилась главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры , не сумевшего вывести команду на ЧМ-2018.

Под руководством Манчини «Зенит» после 20-го тура РФПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» 8 очков.


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