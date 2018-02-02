Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и итальянская федерация футбола приступили к переговорам по поводу работы наставником сборной Италии. Как сообщает 2 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянское радио, стороны провели телефонный разговор, в котором обсуждали детали будущей работы.

Отмечается, что комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.

Ранее сам Манчини подтверждал, что может возглавить сборную Италии, которая лишилась главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры , не сумевшего вывести команду на ЧМ-2018.

Под руководством Манчини «Зенит» после 20-го тура РФПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» 8 очков.