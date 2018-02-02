Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз

Буксиры Черноморского флота завершили буксировку аварийного сухогруза в Чёрном море, сообщает Минобороны России.

"Рейдовые буксиры «РБ-44» и «РБ-237» Черноморского флота завершили операцию по буксировке на мелководье турецкого сухогруза «Берг». Буксировка аварийного сухогруза осуществлялось в неблагоприятных погодных условиях при сильном ветре. Профессиональные действия экипажа буксиров ЧФ, предотвратили затопление аварийного судна", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В настоящее время экипажи судов Черноморского флота вернулись в порт базирования Феодосия.