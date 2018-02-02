Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018

Бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Арне Люнгквист заявил, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов у у Международного олимпийского комитета (МОК) нет иного выбора, кроме как допустить их до участия в Олимпиаде-2018, сообщает RT.

«У них, как я понимаю, нет выбора. Решение CAS не может быть обжаловано. Теоретически МОК может обратиться в суд Швейцарии, но он обычно не занимается такими вопросами. Я не думаю, что МОК это сделает», — цитирует Люнгквиста NRK.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.