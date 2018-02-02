За год в Петербурге больше 450 заключенных пожаловались на условия содержания

Уполномоченному по правам человека за 2017 год от адвокатов, родственников и самих заключенных в учреждениях УФСИН по Петербургу и Ленобласти поступило 456 жалоб, большая часть которых нашла подтверждение.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного, итоги года обсуждались на заседании 2 февраля в «Крестах — 2». Из общего количества жалоб, две трети касались медицинского обслуживания заключенных, условий содержания и действий сотрудников федеральной службы исполнения наказаний. «По результатам проведенных Уполномоченным проверок многие изложенные заявителями факты нашли подтверждение – несвоевременное информирование о диагнозе и лечение, ненадлежащие условия содержания, несвоевременное направление уведомлений о датах судебных заседаний, ненаправление судебных решений», – перечисляется в докладе.

Напомним, в начале января в прокуратуру Петербурга поступила жалоба о коллективном избиении арестантов следственного изолятора «Кресты-2». Надзор должен был проверить, действительно ли 12 арестованных были избиты сотрудниками изолятора, после чего их поместили в психиатрическое отделение медчасти и заставили употреблять препараты от шизофрении. www.fontanka.ru/2018/01/07/051/