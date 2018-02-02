Следственный комитет России отказался рассматривать заявление о возможной коррупции в муниципалитетах Петербурга

После рассказа «Фонтанки» о загадочных расчетах в муниципальных контрактах МО «Сампсониевское», предусматривающих 40 процентов от цены контракта в пользу «МО», некоторые наши читатели направили заявления в правоохранительные органы, приложив к ним ссылки на публикации. Уже получен первый ответ из Следственного комитета России.

Старший инспектор из аппарата СК возвратил заявление без рассмотрения, так как в нем «отсутствуют сведения, необходимые для его разрешения», и предложил «восполнить недостающие данные (об обстоятельствах правонарушения, органе, вынесшем обжалуемое решение, времени его принятия, регионе и т.д.)».

Каких именно данных не хватило старшему инспектору и откуда взялись слова об обжаловании, которого не было, «Фонтанкой» пока не установлено. Что же касается обстоятельств, при которых распределяется между весьма конкретными людьми «праздничный» бюджет муниципалитетов на севере Петербурга, рассказ о них нам казался вполне подробным.