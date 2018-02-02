В Центральном районе Петербурга появится светский вуз для мусульман

Светскому негосударственному высшему учебному заведению «Санкт-Петербургская восточная академия» предоставят здание на улице Тюшина.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба губернатора Петербурга, об этом заявил Георгий Полтавченко на встрече с председателем Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга, настоятелем Соборной мечети муфтием Равилем Панчеевым. Отметим, решение о создании светского вуза для мусульман в Северной столице приняли еще в 2015 году. Однако места для нее с тех пор найти не могли. Теперь же вузу предоставят здание на улице Тюшина, неподалеку от пересечения Лиговского проспекта с Обводным каналом. «После его ремонта за счет инвесторов и получения лицензии академия сможет начать полноценную деятельность», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора Петербурга.