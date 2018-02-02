Полиция возбудила уголовное дело о краже ценностей у побитого муниципального депутата

УМВД Красногвардейского района возбудило уголовное дело по факту кражи техники у муниципального депутата «Морских ворот» Сергея Винниченко. Ранее сообщалось, что политика избили незнакомцы.

Как стало известно 2 февраля «Фонтанке», следователи районного УМВД в течение суток изучали обстоятельства нападения на оппозиционного депутата, общались со свидетелями инцидента, после чего нашли основания для возбуждения уголовного дела по 158 УК РФ (кража).

Напомним, соратники муниципала в ночь на 1 февраля рассказали, что его побили неизвестные, забрали технику и документы. Сообщалось, что нападавших политик не помнит, знает лишь, что ему «передавали привет». За оказанием медицинской помощи Винниченко обратился в Александровскую больницу. Дозвониться до депутата «Фонтанке» не удалось.