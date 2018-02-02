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02.02.2018 23:14

В Петербурге растроился штаб Путина

В Северной столице продолжают делить избирательную кампанию Владимира Путина. При четырех сопредседателях “Фонтанка” насчитала уже три избирательных штаба.
В Петербурге растроился штаб Путина
Роман Канащук/Коммерсантъ

В Петербурге в ближайшее время начнут работать аж три избирательных штаба Владимира Путина. В них уже трудятся четыре сопредседателя, не менее трех политтехнологов, не менее двух юристов и с десяток волонтеров, в числе которых сын одного из вице-губернаторов городского правительства и депутат ЗакСа. При этом ни в одном из штабов не смогли в полной мере рассказать «Фонтанке» о том, чем конкретно они собираются заниматься в ближайшие 1,5 месяца.

В конце января стало известно о кадровых решениях в избирательном штабе Владимира Путина в Петербурге. За возможность стать его сопредседателем, и вести региональную кампанию, почти полгода шла негласная борьба, ставшая в последние недели достоянием широкой общественности. «Фонтанка» писала о том, что ректор Горного университета Владимир Литвиненко после официального объявления имен руководителей штаба – студентки, директора завода и ветерана – также заявил о своем председательстве, кроме того, в его пресс-службе сообщили о назначении спикера городского ЗакСа Вячеслава Макарова «заместителем руководителя».

В Москве в течение недели думали, как выйти из сложившегося казуса, в итоге оставили в петербургском отделении четырех сопредседателей, заменив директора завода на главврача госпиталя, но исключив при этом из штабной структуры главу парламента.

На этом борьба за возможность помочь избраться Владимиру Путину в Петербурге не закончилась. На пресс-конференции в Горном Владимир Литвиненко сообщил журналистам, что его не устраивает месторасположение штаба на Красногвардейской площади и пообещал поставить вопрос о его переезде поближе к университету. Инициатива не нашла поддержки в Москве, где уже оплатили аренду помещения, а также в Смольном, чиновники которого занимаются технологической частью кампании. Тогда в Горном начали создавать по сути отдельный штаб.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», сейчас в нем работают социологи, политтехнологи, юристы и даже есть должность заместителя главы. Последним стал бывший руководитель комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти, экс-глава Красногвардейского района Георгий Мещеряков. Сам он, впрочем, утверждает, что является только помощником. «Сейчас Владимир Литвиненко проводит много встреч, ему приходят заявления, предложения о реализации разных проектов. Я ему помогаю. Он постоянно работает – встречается с волонтерами и студентами. Владимир Стефанович – не номинальный сопредседатель», – отметил в беседе с «Фонтанкой» Мещеряков. Помощник Литвиненко по кампании, будучи преподавателем Академии госслужбы, также добавил, что и сам встречается со студентами, а кроме того, занимается подбором людей для работы в штабе.

«Мы работаем не отдельно от других сопредседателей. Но я не участвовал во встречах со всеми и не организовывал их. Знаю, что глава госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов постоянно работает – он хирург – у него, например, сегодня сложная операция», – рассказал Мещеряков.  По его словам, в планах штаба – провести соцопрос настроений жителей города, а также ряд встреч с петербуржцами.

Интересно, что о Мещерякове ничего не знают в «смольнинском» штабе на Красногвардейской площади. Там тоже трудятся юристы, политтехнологи и десяток волонтеров. Предполагается, что офис должен стать аналогом общественной приемной Путина – такую концепцию кампании утвердили в Москве. Однако на вал обращений избирателей в этом штабе пока не жалуются. План дальнейших действий тоже не оглашают, лишь замечают, что сопредседатели будут посещать некие городские мероприятия и рассказывать на них о необходимости прийти на выборы. Впрочем, как считает один из руководителей, ветеран Василий Волобуев, спешить сейчас незачем: «Владимиру Владимировичу еще даже не выдали удостоверение кандидата и не проверили его подписи, вот как это совершится, тогда и встретимся с остальными сопредседателями и утвердим план работы». На вопрос «Фонтанки», общается ли Волобуев со своим коллегой по штабу, ректором Литвиненко, он ответил уклончиво: «Мы со всеми общаемся, когда это необходимо».

Третий штаб Путина откроется в Петербурге на следующей неделе. Его возглавит 18-летняя студентка СПбГУ Анна Шуранова, также назначенная руководить кампанией в Петербурге. Молодежная структура под ее руководством по сути станет частью большого штаба, однако и туда привлекут еще с десяток общественных деятелей, политиков и даже родственников чиновников. В числе молодых штабистов – депутат петербургского ЗакСа Дмитрий Тугов, отцу которого приписывают дружбу с руководством Смольного. В течение полутора лет своего депутатства он не прославился активным законотворчеством или громкими заявлениями, в разговоре с «Фонтанкой» был также немногословен. «Буду осуществлять все возможные действия для избрания Владимира Владимировича, но за подробностями обратитесь ко мне письменно», – заявил народный избранник.

Другой участник молодежного штаба, президент молодежного движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев сообщил «Фонтанке», что в числе «штабистов» будут работать член фармацевтического союза, сын вице-губернатора Петербурга Константин Мовчан, глава петербургского ОНФ Андрей Рябоконь, предприниматель и муниципальный депутат Дмитрий Данилов, глава молодежной организации «Мир» Кристина Федосеева и другие общественные деятели.

«У каждого из нас есть свои ресурсы, мы готовы приложить максимум усилий для работы штаба», – отметил Евстигнеев, также не назвав никакой конкретики, лишь добавив, что программа работы молодежного отделения еще согласуется. Его коллега Дмитрий Данилов заявил о работе с широким кругом общественных деятелей и молодежи. На вопрос, где он собирается свой план реализовывать, Данилов ответил, что «где скажут – там и будет».

Интересно, что и в «Единой России», руководит которой в Петербурге спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров, не оставляют надежд также помочь кандидату-действующему президенту. По информации «Фонтанки», депутатам городского парламента поручено еженедельно по нескольку раз проводить встречи с жителями Петербурга и усиленно звать их на выборы.

Напомним, что день голосования назначен на 18 марта. Помимо действующего президента в кампании участвует кандидат от КПРФ Павел Грудинин, от ЛДПР Владимир Жириновский, яблочник Григорий Явлинский, выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак, представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и председатель «Партии Роста» Борис Титов. Ранее «Фонтанка» писала, что не всем их них выгодна высокая явка, тем не менее, по мнению политологов, лишь несколько процентов последуют призыву Алексея Навального бойкотировать выборы.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"


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