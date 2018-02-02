«Фонтанка» за 60 секунд — 2 февраля

На уходящей неделе замглавред «Фонтанки» Евгений Вышенков совершил чудо: оживил двоих налетчиков на ювелирный салон.

У ребят даже Стечкин был. И они умели им пользоваться. В оружейке каждого районного управления всего по одному такому.

Петербуржец Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, получил 4 порно-«Оскара» и нежно порвал шаблон «Фонтанки».

А еще наши читатели никогда не бывали в обычном борделе. Иначе как объяснить такой ломовой интерес к его внутреннему устройству.

Наши читатели очень давно видели зиму. И буквально закликали рассказ главного метеоролога города Александра Колесова про морозы, снега и застывшие реки.

В ГИБДД Петербурга и Ленобласти просили вам передать, что права и дальше будут менять без экзаменов. Но спешка, с которой водители кинулись менять удостоверения, «пока не началось», настораживает. Ребята, это же всего лишь ПДД, вы пользуетесь ими каждый день. Или нет?

Экономист Андрей Мовчан объясняет, почему запрет на иностранные займы равносилен аннигиляции российского золотовалютного резерва. И почему Европа будет против такого варианта.

Разбираем новые образцы стрелкового оружия – автоматы Калашникова АК-12 и АК-15, – принятые на вооружение российской армии.

Нервно-паралитический текст про «Кремлевский доклад» – вроде и список фигурантов уже известен, и то, что им ничего не будет. А все равно страшно.

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Бизнесмен Борис Ротенберг рассказал о своем активном прошлом и бурном настоящем. Завидный мужчина.