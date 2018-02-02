На Финском заливе строят дома для нерп

На Финском заливе под Петербургом началось возведение домов для нерп.

Об этом 2 февраля сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» на своей странице «ВКонтакте». Сотрудники фонда уточнили, что отстали от плана работа почти на месяц из-за того, что строить было негде: «В намеченных нами местах не было толстого льда, способного выдержать вес 20 кубометров снега и работающих людей. Также в этих местах не должно быть шныряющих на снегоходах хмурых типов, ставящих свои немаркированные сеточки».

Отметим, по данным специалистов, сейчас в Финском заливе осталось около 200 особей балтийской нерпы. Они выкармливают детенышей в снежных домах, вход в которые располагается под водой. Таким образом, нерпята оказываются скрыты от холода и хищников. Из-за аномально теплой зимы животные не могли сами выращивать потомство привычным способом, поэтому им решили помочь с постройкой убежищ.