«Газель» не пройдёт. Мост глупости рассказал, на каком языке ругаются водители-неудачники

Мост глупости отклонил предложение федерального телеканала «связаться с нами в срочном порядке»: «Ой, а у меня то и ручек нет, чтоб позвонить, я ж мост!» «Фонтанка» не устояла и взяла у моста интервью.

Знаменитый Мост глупости с надписью «Газель не проедет» отметил День сурка, не пропустив 140-ю «Газель». О своеобразном юбилее мост сообщил миру в собственном аккаунте в Твиттере, который он ведет с октября 2017 года. «Мост на Софийской улице. Красивый, ровный, невысокий. Пишу о себе и тех, кто подо мной застревает», – сообщает о себе сооружение в профиле микроблога.

- Каковы были ваши ощущения, когда «Газель» не прошла впервые? Как изменились ощущения с годами и «Газелями»?

– Первые застрявшие вызвали недоумение. Ведь тогда еще висела балка, об которую предварительно бился кузов въезжающего под мост автомобиля. Это не всегда помогало. Потом балку снесли. Потом повесили и снова снесли. Когда стали врезаться большегрузы, стало страшно за конструкцию моста.

Неравнодушные жители повесили на перилах уже всем известный баннер. «ОПАСНО! НИЗКИЙ МОСТ газель не проедет!» Но все равно, за несколько лет кто только не врезался, было даже по две машины за день! Сейчас задор от вида очередного недотепы сменился сочувствием к пострадавшему, так как предупреждающую балку давно перестали вешать и ситуация выглядит запущенной.

- На каком языке ругаются водители «Газелей», когда им удается выбраться из салона под вами? Может быть, надо просто предупреждение перевести на какой-то другой язык?

– Все водители ругаются одинаковыми жестами. Недоуменно разводят руками, грустно собирают обломки. Что они при этом восклицают, не очень понятно. Предупреждение должно быть мультикультуральным, удар предупреждающей балкой по кабине.

- Что, кроме «Газелей», застревало под вами?

– Ох, кого я тут только не повидал. Помимо «Газелей», застревали: небольшие автобусы, большие автобусы (к сожалению с пострадавшими), очень полюбились мне грузовики Scania. Компания Scania даже выпустила заниженную городскую версию, об этом шутил Авторевю https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/scania-urban, но не уверен, что это поможет Scania. Был в числе застрявших даже эвакуатор с погруженной машиной.

- Что хуже – «Газель» или «крестовский баклан»?

– Бакланы до меня не долетают, хотя может это они в «Газелях» сидят?

- Как вам удается не сбиться со счета застрявших «Газелей»? Зарубки? Круглосуточные дежурства добровольцев? Может быть, чьи-то окна выходят прямо на проблемное место?

Такой точный подсчет получился, благодаря неравнодушным пользователям паблика Колпинских водителей «ВКонтакте», это они так скурпулезно подсчитывали статистику с первых пострадавших.

- Как вы отметили юбилейную 140-ю «Газель»?

140-ю «Газель» мы отметили очень бурным обсуждением в интернете и привлечением внимания к этой, без шуток, серьезной проблеме, которую отчего-то игнорируют те, кто должен заниматься организацией безопасности дорожного движения.

- Нет ли зависти к знаменитым петербургским разводным мостам?

– Мне очень нравятся разводные мосты Петербурга. Но каждый должен выполнять свою функцию. Разводные мосты, это символ Петербурга и их красота совмещена с функционалом. Моя задача быстро и надежно провезти людей в пригород Петербурга – Колпино, и в этой стабильности тоже есть своя красота.

- По вашему мнению, каково идеальное решение проблемы? Что передать губернатору Полтавченко?

– Уже не один десяток копий сломали на обсуждениях в интернете – как исправить сложившуюся проблему. Предлагают углубить дорогу на метр. Но рядом в нескольких метрах находится река Кузьминка и тогда дорогу будет подтапливать на тот же метр. Предлагают сделать мост выше, но если вы проедете по Софийской улице в этом месте, то поймете, что это ровная трасса и горб в 1.5-2 метра там создаст проблемы у тех, кто едет сверху, да и дорого это очень.

Поможет очень крепкая балка, как в этом видео. Вы только посмотрите, сколько ударов она выдержала. Почему мы танк «Армата» можем построить, а такую крепкую балку перед мостом не строим?

Или есть вариант, который мне больше всего понравился. Это видео из Австралии. Тут вам и предупреждение на всю высоту обзора и автомойка одновременно. И красиво.

Я бы хотел передать губернатору Полтавченко список ДТП и фотографий с этого моста и видео из первого ролика, где балка не ломается от ударившейся машины. И поставьте камеру, нам нужны видео!

С мостом беседовала Венера Галеева,

специально для «Фонтанки.ру»