Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал спортивным директором «Химок»

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Роман Широков назначен на пост спортивного директора «Химок». Как сообщает 2 февраля пресс-служба подмосковной команды, на текущий сезон перед «Химками» поставлена задача остаться в Футбольной национальной лиге, а уже в следующем – выйти в лидеры лиги.

Напомним, Роман Широков играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Всего на его счету 130 матчей за петербургский клуб, в которых он забил 29 голов. Трехкратный чемпион России (2010 и 2011/12 в «Зените», 2015/16 в ЦСКА), обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008). В составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы – 2008.

Завершил карьеру в 2016 году. В последнее время он занимал пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов, а также советника по футболу председателя ВФСО «Динамо».