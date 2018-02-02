Петербуржец заплатит за свою вспыльчивость из-за «дорожного хамства»

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который в ходе дорожного конфликта пустил в дело кулаки.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в апреле 2016 года на Хасанской улице. По мнению подсудимого, потерпевший подрезал его машину, создав аварийную ситуацию. Подсудимый догнал обидчика, заблокировал его машину во дворах и начал выяснять отношения.

За что конкретно и как именно осудили агрессивного автолюбителя, читайте на «Водителе Петербурга».